A 2014-ben elhunyt, Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész özvegye és gyermekei meghatódva követték az eseményeket a budafoki művelődési központban. -írja a Blikk.

"A tévét kapcsolgatva óhatatlanul is belefut az ember egy-egy filmbe, amelyben ő az egyik szereplő vagy a szinkronhang. Mindig mosolyt csal az arcomra az ilyen, a Columbónál rendszeresen el is időzöm és figyelem, hogy elhangzanak-e azok a mondatok, amelyeket anno nekem rejtett el benne, mert volt ilyen ám!"– mesélte nevetve Pálma a lapnak.

Szabó Zsófi édesanyja 27 évig volt hű társa az ország mesemondójának, és hatalmas örömmel tölti el, hogy ennyien emlékeznek a szeretett férjére.

"Szoktam nosztalgiázni, elmélyülök egy-egy emlékben, sőt, néha hangosan is kimondom, amit neki szánnék. Amikor kimegyek a temetőbe, mindig elmesélem neki életünk történéseit, beszélgetünk...Annyira édes az unokám, ha meghallja a Magyar népmeséket, akkor felkiált, hogy az a papa, de képről is felismeri, Gyuszi része az életének."A megemlékezésen a színész lánya, Szabó Zsófi is részt vett.

"Ő a magyar kultúra része, de nekem az édesapám volt, aki imádott ezen a környéken élni. Emlékszem, ha bementünk egy boltba, mindenkit úgy köszöntött, mintha a családtagja lenne. Szerették őt, miatta még azt is megengedték, hogy a játékboltban ne csak vásároljunk, hanem játszótérnek használjuk"– árulta el az RTL Klub Reggelijének műsorvezetője.