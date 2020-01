A 26. SAG-gálán Jennifer Aniston és Brad Pitt is összefutottak: most kiderült, mit kiáltott Brad az exe után.

Brad Pitt és Jennifer Aniston is díjat kapott a 26. SAG-gálán, ami után az egykori házaspár össze is futott, hogy gratuláljon egymásnak. A jelenetről készült képeken látszik, mennyire örültek egymásnak, sőt egymás kezét is alig akarták elengedni.

Egy fotósnak köszönhetően most az is kiderült, mit kiáltott Brad Pitt exfelesége után.

Az egykori házaspár közelében ácsorgó fotós elmondása szerint Brad Pitt mindössze annyit mondott: „Aniston". A vártnál talán kevésbé meglepő megszólalás önmagában nem hangzik rendkívülinek, ám érdemes elgondolkodni azon, Brad Pitt miért hívja az exfeleségét a vezetéknevén. - írja a Blikk.