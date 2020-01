A harmincéves énekesnő Variety interjújában mesélt édesanyja állapotáról.

Az énekesnő édesanyjánál még 2015-ben diagnosztizáltak rákot, a betegség pedig nemrég kiújult.

"Kemoterápiát kapott, amit nehéz kibírni. Még tartott a kezelés, amikor agydaganatot is találtak az orvosok. Ennek teljesen más tünetei vannak, olyanok, amiről eddig fogalmunk sem volt."

-nyilatkozta az énekesnő, akinek hamarosan Miss Americana címmel jelenik meg másfél órás dokumentumfilmje a Netflixen.

Az énekesnő családját nagyon megviselte a 62 éves asszony állapota.

"Mindenki szereti az anyukáját, mindenki anyukája fontos, de nekem ő a hajtóerőm... Minden döntésembe őt vonom be. Mondanom sem kell, azt is megkonzultáltuk, hogy egyáltalán szólhatok-e a betegségéről."Novemberben a 2019-es American Music Awardson a szülők együtt mutatkoztak: Andrea oldalán ott volt Scott Swift, a büszke apa is. Az AMA-n az énekesnő az Évtized Művésze díjat vehette át, és egy medley-t adott elő a legnagyobb slágereit érintve.

A szüleit is megemlítette a színpadon, és ekkor könnybe lábadt a szeme. Az új album Soon You'll Get Better című dala, mely a Dixie Chicks bevonásával készült, édesanyjának íródott.

Swift idén nem megy turnézni sem, csak néhány nagyobb fellépést vállalt el: a Glastonbury Music Festival színpadát Paul McCartney-val fogja megosztani.

"...Még nem tudjuk, mit hoz a jövő. És hogy milyen kezelésre lesz szüksége Anyukámnak."