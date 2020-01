Orosz Barbarát sokáig egyáltalán nem foglalkoztatta az anyaság kérdése, nem talált még rá az a férfi, aki mellett biztonságban érezné magát és családot alapíthatna. Az örökbefogadás még annyira sem foglalkoztatta addig a pillanatig, amíg nem látta az interneten Alina fotóját, aki egy határon túli faluban él egy viskóban, szörnyű körülmények között.

„Váratlanul ért, hogy milyen érzések törtek felszínre bennem. Összeszorult a szívem, amikor megláttam, hogyan él ez a romániai kislány. Egészen eddig sosem foglalkoztatott az örökbefogadás, most is úgy vagyok vele, még szülhetek, ha rám talál életem szerelme. Most először gondoltam bele, milyen lenne, ha magamhoz vennék egy gyereket. Úgy éreztem, tennem kell valamit, nem tudtam szabadulni az érzéstől, hogy meg kell mentenem azt a kiszolgáltatott kislányt. Négyévesen már rég beszélnie kellene, de nem tud, senki nem törődik vele, pedig látszik a tekintetén, hogy értelmes. Mint minden gyerek, ő is megérdemli, hogy szerető családban cseperedjen fel. Az járt a fejemben, hogy indulok érte és magamhoz veszem" – árulta el Barbi a Story Magazinnak. Minden követ megmozgatott, de kiderült, semmit nem tehet: a kislány nem örökbe fogadható, azóta pedig nyoma veszett. „Mindennap reménykedem, hogy ez a kislány megkerül" – árulta el Barbara.