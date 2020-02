Most először mutatta meg párjával, Závodi Attilával közös otthonát Pintácsi Viki a nagy nyilvánosság előtt. A páros nyolc hónapja vette birtokba új lakását, ahol nemcsak ők laknak együtt, de Viki gyermekei is. „Mostanra sikerült belaknunk az első, közös otthonunkat. Igyekeztünk benne kialakítani egy kis munkaállomást és a sportolásnak is helyet biztosítani. Gyakran előfordul, hogy Ati a futópadon edz, én pedig a taposógépen, közben pedig megnézünk egy filmet" – árulta el a Drága családomban Pintácsi Viki, akinek párja gyermekeivel is egy hullámhosszon van. Nagyobbik gyermekével, Viktorral gyakran zenél együtt az egész család. „Szerencsés vagyok, hiszen Attila személyében olyan társam van, akivel mindenben számíthatunk egymásra. Figyelmes, törődő, a háztartásba is gyakran besegít, kérnem sem kell. Gyakran van, hogy egész nap dolgozom és mire hazajövök – Attila a gyerekekkel közösen – összepakolt, rendezett lakásba vár haza. Szuperül működünk együtt" – mondta Pintácsi Viki, akinek szavait hallva Tina álla leesett. „Mondanám, hogy nem irigylem Vikit, amiért a párjára a háztartásbeli munkák kapcsán is számíthat. Emilio szerintem azt se tudja, hogy kell bekapcsolni a porszívót, de lehet még azzal sincs tisztában, hogy egyáltalán van porszívónk. Sajnos őt nem lehet ilyen háztartási munkákra rávenni. Lehet, hogy valamit nagyon elszúrtam, mert nálunk ez nem így működik" – mondta a Sláger TV műsorában Tina.