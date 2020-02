Szeretjük megosztani a világgal, ha valami jó dolog történik velünk, így van ez akkor is, amikor gyermekünk születik. Annyi változott csupán, hogy a közösségi média segítségével ez manapság még egyszerűbbé vált. A gyermekekről készült képek, videók megosztása az online térben azonban nagy felelősséget ró a szülőkre: nem mindegy például, hogy milyen gyakorisággal történik ez és persze az sem, hogy milyen helyzetbe hozzuk vele csemeténket.

Vajon szeretné magáról viszontlátni az alvós képet, ha majd nagy lesz? Mi megosztanánk azt a sírós fotót saját magunkról, amit róla igen? Vagy lehet, hogy ezzel kellemetlen helyzetbe hozzuk?

Dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogász szerint a gyerekek fotózása kapcsán érdemes szem előtt tartani, hogy ők mintakövetéssel tanulnak, tehát a saját telefonhasználati, fotózási szokásaink lesznek számukra az irányadóak a jövőben is.

„A fotózással a jövő számára örökítünk meg pillanatokat, de ezzel a jelen pillanatainak a megélését kockáztatjuk. Érdemes mértéket tartani. A gyerekekre továbbá nagyon erősen hatnak a kortársaik, ezért nem csak az a kérdés, hogy ő mit gondol most vagy a jövőben egy-egy tartalomról, hanem az is, hogy a többiek mit gondolnak róla. Ami egy kisgyerek esetén cuki vagy vicces, azt később gyakran cikinek és kellemetlennek találják, viszont az internet nem felejt, ezért, ha le is törlünk valamit, az később újra felbukkanhat és gondot okozhat" – tájékoztat a szakember, hozzátéve, hogy az internet és közösségi média másik nagy kockázata abban rejlik, hogy az itt megosztott információk könnyedén kerülnek a gyerekek, sőt akár a szülők számára is idegen emberekhez.

Ahogy a felnőtteknek, úgy a gyerekeknek is joguk van a magánélethez. Igaz ez akkor is, ha ők esetleg még nem tudnak róla. Fontos azt is figyelembe vennünk, hogy a gyerek életkoránál fogva képes-e már felfogni, mi történik körülötte. Például tudja-e, hogy hova és miért kerül ki róla az adott tartalom. Ha ezt érthetően el tudjuk neki magyarázni és beleegyezését adja, úgy a dolog egy fokkal árnyaltabb. Ez persze nem jelenti, hogy visszaélhetünk a bizalmával.

Ha fotózunk és posztolnánk a képet, álljunk meg egy pillanatra és gondoljuk át, fontos-e most megosztanunk az adott tartalmat, nem adjuk-e fel érte a közösen átélhető pillanatokat. Persze örökítsük meg ezeket is, hogy évek múlva nézegethessük őket, de ami lényeges, hogy nem szükséges minden egyes momentumot a világ elé tárni.