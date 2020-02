A Szex és New York Mr. Bigje 65 évesen ismét apa lett. Már meg is osztotta az első fotót gyermekéről.

Mr. Big immár kétgyermekes apa. A Szex és New Yorkban megismert színésznek, Chris Noth-nak 65 évesen született meg a második kisfia, Keats.

Sarah Jessica Parker már gratulált is a büszke apukának, és minden jót kívánt az anyukának is, de Kristin Davis is kifejezte örömét a fotó alatt, amelyet a színész Instagram-oldalán osztott meg újszülött kisfiukról.