A híradós teljesen ledöbbent, amikor viszont látta magát egy interneten keringő fogyasztószert reklámozó hirdetésben. Amíg nem találja meg a csalókat, szeretné mindenki figyelmét felhívni arra, hogy ő bizony sosem adta ehhez a termékhez a nevét.

"Nem reklámozok semmilyen fogyasztószert, nem is hiszek az ilyen készítményekben. Nem ismerem ezt a terméket, de egy biztos, ez egy nagy átverés. Pláne hogy az én ajánlásommal reklámozzák!" – mondta határozottan Antónia a Blikknek.