Nem házasságpárti, mégis feleségül vette Fésűs Nellyt Vajtó Lajos. Most azt is elárulta, miért döntött így.

„Csak Nellynek szerettem volna örömet szerezni, és talán attól is tartottam, hogy Elza egyszer kérdőre von, hogy imádott édesanyját miért nem vettem feleségül. Bár továbbra is szkeptikus vagyok aziránt, hogy két ember intim viszonya futószalagon született ceremónia által szentesül" – nyilatkozta Vajtó Lajos a Borsnak.

"Minden napot egy csodának élek meg, amit vele tölthetek, hiszen én nem 30-35-40 évesen lettem apa. Akkor talán nem is lennék alkalmas sem apának, sem férjnek. Bár azt, hogy férj vagyok, még most is furcsa kimondanom" - tette hozzá.