Tatár Csilla tavaly októberben jelentette be, hogy második gyermekével várandós. A kismama többször említette, hogy teljesen máshogy áll a második terhességéhez, mint az elsőhöz: sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, nem parázik rá mindenre, a koronavírus és a kialakult veszélyhelyzet azonban mindent megváltoztatott, és mivel nem tud mást tenni, sodródik az árral.

"Mondjuk, hogy nem így képzeltem én sem.. Most már hetente vannak vizsgálatok, ahová menni kell, gumikesztyűben, szájmaszkban, fertőtlenítő illatban..Eddig elég nehezen viseltem, ha valami nem tervszerűen alakult, mindent mindig jó előre megszerveztem, elterveztem és kézben tartottam..most is volt konkrét terv, például, hogy második babánál sokkal lazább leszek, nem parázom feleslegesen, jó előre berendezem a babaszobát, beszerzem a babakocsit, a finishben pedig csak pakolgatok, rendezgeteg, lenyugszom, felkészülök...de hirtelen huszadrangú lett minden és most először -csakúgy, mint a több ezer várandós kismama itthon- csak sodródunk és arra gondolunk, hogy tök mindegy, hogy üres még a babaszoba (késik a szállítás), nincs még babakocsi (késik a szállítás), nem tudjuk lehet-e apás szülés (senki sem tudja még), lesz-e kijárási tilalom (számításba kell venni), ha igen akkor, hogy jutunk el kórházig és addig ki vigyáz majd Milánra...szóval elés sok a nyitott kérdés, 1 hónappal ezelőtt ezeknek a kérdéseknek a nyitottságától sírógörcsöt kaptam volna, de ma már ott tartok, hogy tök mindegy, csak egészségesek maradjunk. Kitartás minden kismamának (is)! #pontebbenahelyzetbenvesztemelakontrollmániámat #érdekestanítás"