Nótár Mary a koronavírus ideje alatt sem unatkozik, sőt egyre több körülötte a balhé. Legutóbb közösségi oldalán számolt be arról, hogy több éve zaklatják, ráadásul nem egy, hanem két férfi.

A népszerű mulatós énekesnőnél betelt a pohár, úgy gondolja a két férfi átlépett egy határt, ami már nem rajongásnak, hanem zaklatásnak minősül.

Két és fél éve él ebben az állapotban, úgy gondolja, ha most sem változtatnak, akkor jogi lépeseket fog tenni. A helyzetet súlyosbítja az is, hogy a férfiak nem csak őt, hanem családját is zaklatják.