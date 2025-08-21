Hannah Montana nyara: visszatért a 2000-es évek csillogása, mindenki odavan ezekért a darabokért

Miley Cyrus keltette életre a méltán híres Hannah Montana karakterét, akinek stílusa az Y generáció számára rendkívül meghatározó volt. Ezek a ruhadarabok és kiegészítők most újra divatosnak számítanak. Ha még megvannak a 20 évvel ezelőtti ruhatárad egyes darabjai, itt az idő, hogy elővedd őket, mivel idén ez a stílus, olyan popsztárok öltözködésében is visszaköszön, mint Olivia Rodrigo vagy Dua Lipa.

Hannah Montana stílusa ma újra a csúcson van.

Forrás: Getty Images North America

Hannah Montana, az örök divatikon

Csillogás, flitterek, strasszok

Minél feltűnőbb, annál inkább Hannah Montanás. Ha még emlékszel, az ikonikus popsztár karakter olyan anyagokból hordott ruhákat, amelyeken rengeteg flitter és strassz kapott helyett, mert védjegye volt a csillogás, ami a személyiségére is utalt. Mostanság Olivia Rodrigo szeret olyan miniszoknyákat magára húzni a turnéin, amik teljesen Hannah Montanát idézik, és ez a csillogó hatás nem csak a ruháknál, de már a trendi körmöknél és a sminkeknél is visszaköszön.

Olivia Rodrigót gyakran látni flitteres, csillogó szettekben.

Forrás: Getty Images / WireImage

Mellények, farmerek minden mennyiségben

A farmerek igazán sosem mentek ki a divatból, de mára visszatért a 2000-es évek farmert farmerrel trendje, ami akkor a '80-as éveket igyekezett visszahozni. Ez „canadian tuxedo” néven elhíresült összeállítás most ismét kezd visszatérni a sztárok ruhatárába. Dua Lipa például a hétköznapokban rendszeresen visel farmer nadrágot farmer felsővel. Ezek önmagukban is jól mutatnak, de együtt még ütősebb hatást érnek el!

Dua Lipa odavan a teljes farmer szettekért.

Forrás: Getty Images / Northfoto / WireImage

A rétegzés művészete

A Y2K hangulatot, azaz a 2000-es évek divatját, határozottan jellemzi a rétegzés. Ez az a stílusirányzat, ahol nem félnek trikóra trikót húzni, a ruha felé újabb pólót vagy éppen összekombinálni a pólót a nyakkendővel. Ez tette igazán játékossá, izgalmassá és egyedivé Hannah Montana stílusát.

Jennie a BLACKPINK énekese is előszeretettel hordja rétegezve a különböző darabokat.

Forrás: Getty Images

Bohém hullámos haj – Miley módra

Ugyan Hannah Montana parókája vált igazán ikonikussá, de Miley-t sem hagyhatjuk ki a történetből. Ő általában hosszú barna haját laza hullámokban hordta, ami ma az egyik legszebb és legtermészetesebb hajviselet. Míg pár éve a tűegyenesre vasalt haj volt a menő, most a laza hullámok sokkal varázslatosabb külsőt eredményeznek, nemcsak a sztároknak.