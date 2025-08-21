Hannah Montana nyara: visszatért a 2000-es évek csillogása, mindenki odavan ezekért a darabokért

Miley Cyrus keltette életre a méltán híres Hannah Montana karakterét, akinek stílusa az Y generáció számára rendkívül meghatározó volt. Ezek a ruhadarabok és kiegészítők most újra divatosnak számítanak. Ha még megvannak a 20 évvel ezelőtti ruhatárad egyes darabjai, itt az idő, hogy elővedd őket, mivel idén ez a stílus, olyan popsztárok öltözködésében is visszaköszön, mint Olivia Rodrigo vagy Dua Lipa.
Minél feltűnőbb, annál inkább Hannah Montanás. Ha még emlékszel, az ikonikus popsztár karakter olyan anyagokból hordott ruhákat, amelyeken rengeteg flitter és strassz kapott helyett, mert védjegye volt a csillogás, ami a személyiségére is utalt. Mostanság Olivia Rodrigo szeret olyan miniszoknyákat magára húzni a turnéin, amik teljesen Hannah Montanát idézik, és ez a csillogó hatás nem csak a ruháknál, de már a trendi körmöknél és a sminkeknél is visszaköszön.
A farmerek igazán sosem mentek ki a divatból, de mára visszatért a 2000-es évek farmert farmerrel trendje, ami akkor a '80-as éveket igyekezett visszahozni. Ez „canadian tuxedo” néven elhíresült összeállítás most ismét kezd visszatérni a sztárok ruhatárába. Dua Lipa például a hétköznapokban rendszeresen visel farmer nadrágot farmer felsővel. Ezek önmagukban is jól mutatnak, de együtt még ütősebb hatást érnek el!
A Y2K hangulatot, azaz a 2000-es évek divatját, határozottan jellemzi a rétegzés. Ez az a stílusirányzat, ahol nem félnek trikóra trikót húzni, a ruha felé újabb pólót vagy éppen összekombinálni a pólót a nyakkendővel. Ez tette igazán játékossá, izgalmassá és egyedivé Hannah Montana stílusát.
Ugyan Hannah Montana parókája vált igazán ikonikussá, de Miley-t sem hagyhatjuk ki a történetből. Ő általában hosszú barna haját laza hullámokban hordta, ami ma az egyik legszebb és legtermészetesebb hajviselet. Míg pár éve a tűegyenesre vasalt haj volt a menő, most a laza hullámok sokkal varázslatosabb külsőt eredményeznek, nemcsak a sztároknak.
Hannah Montana minden alkalommal rengeteg kiegészítőt viselt: vékony sálakat, nyakkendőt, hajcsatokat, csillogó táskákat, disc öveket. Hiába a letisztult stílus, bátran fel lehet dobni azt is ezekkel a kiegészítőkkel egy bohémabb összhatásért! Ezt például Rihanna tudja a legjobban, aki megőrül a kiegészítőkért.
Erre a trendre jellemző, hogy ma már retrónak számít, de bátran lehet kombinálni a mai újabb darabokkal is. Egyszerre vintage és friss, a nosztalgia faktort pedig szépen megdobja.
Ahogy Hannah is mindig ragyogott, eljött a mi időnk is ugyanezt tenni. Hagyd, hogy ezek a ruhadarabok visszarepítsenek a múltba és újraéledjenek az utcákon!
