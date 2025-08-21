Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 21., csütörtök Hajna, Sámuel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Y2K

Hannah Montana nyara: visszatért a 2000-es évek csillogása, mindenki odavan ezekért a darabokért

Getty Images / Disney General Entertainment Con - Jaimie Trueblood
Y2K divat Hannah Montana
Gyüre Bernadett
2025.08.21.
A 2000-es évek elejét akár Hannah Montana-korszaknak is nevezhetnénk a divatvilágban. Akkoriban a tinisorozat popsztár karakterének lezser és csillogó stílusa sok nő ruhatárát megihlette. Idén nyáron a legnagyobb sztárok újra megidézik Hannah Montana elmúlt 20 évben cikinek számító öltözködését.

Miley Cyrus keltette életre a méltán híres Hannah Montana karakterét, akinek stílusa az Y generáció számára rendkívül meghatározó volt. Ezek a ruhadarabok és kiegészítők most újra divatosnak számítanak. Ha még megvannak a 20 évvel ezelőtti ruhatárad egyes darabjai, itt az idő, hogy elővedd őket, mivel idén ez a stílus, olyan popsztárok öltözködésében is visszaköszön, mint Olivia Rodrigo vagy Dua Lipa.

Hannah Montana stílusa újra a csúcson van
Hannah Montana stílusa ma újra a csúcson van.
Forrás: Getty Images North America

Hannah Montana, az örök divatikon

Csillogás, flitterek, strasszok

Minél feltűnőbb, annál inkább Hannah Montanás. Ha még emlékszel, az ikonikus popsztár karakter olyan anyagokból hordott ruhákat, amelyeken rengeteg flitter és strassz kapott helyett, mert védjegye volt a csillogás, ami a személyiségére is utalt. Mostanság Olivia Rodrigo szeret olyan miniszoknyákat magára húzni a turnéin, amik teljesen Hannah Montanát idézik, és ez a csillogó hatás nem csak a ruháknál, de már a trendi körmöknél és a sminkeknél is visszaköszön.

Olivia Rodrigót gyakran látni flitteres, csillogó szettekben.
Forrás: Getty Images / WireImage

Mellények, farmerek minden mennyiségben

A farmerek  igazán sosem mentek ki a divatból, de mára visszatért a 2000-es évek farmert farmerrel trendje, ami akkor a '80-as éveket igyekezett visszahozni. Ez „canadian tuxedo” néven elhíresült összeállítás most ismét kezd visszatérni a sztárok ruhatárába. Dua Lipa például a hétköznapokban rendszeresen visel farmer nadrágot farmer felsővel. Ezek önmagukban is jól mutatnak, de együtt még ütősebb hatást érnek el!

Dua Lipa odavan a teljes farmer szettekért.
Forrás: Getty Images / Northfoto / WireImage

A rétegzés művészete

A Y2K hangulatot, azaz a 2000-es évek divatját, határozottan jellemzi a rétegzés. Ez az a stílusirányzat, ahol nem félnek trikóra trikót húzni, a ruha felé újabb pólót vagy éppen összekombinálni a pólót a nyakkendővel. Ez tette igazán játékossá, izgalmassá és egyedivé Hannah Montana stílusát.

Jennie a BLACKPINK énekese is előszeretettel hordja rétegezve a különböző darabokat.
Forrás: Getty Images

Bohém hullámos haj – Miley módra

Ugyan Hannah Montana parókája vált igazán ikonikussá, de Miley-t sem hagyhatjuk ki a történetből. Ő általában hosszú barna haját laza hullámokban hordta, ami ma az egyik legszebb és legtermészetesebb hajviselet. Míg pár éve a tűegyenesre vasalt haj volt a menő, most a laza hullámok sokkal varázslatosabb külsőt eredményeznek, nemcsak a sztároknak.

Katy Perry is előszeretettel hordja laza hullámokban a haját.
Forrás: Getty Images / Disney General Entertainment Con

Kiegészítők

Hannah Montana minden alkalommal rengeteg kiegészítőt viselt: vékony sálakat, nyakkendőt, hajcsatokat, csillogó táskákat, disc öveket. Hiába a letisztult stílus, bátran fel lehet dobni azt is ezekkel a kiegészítőkkel egy bohémabb összhatásért! Ezt például Rihanna tudja a legjobban, aki megőrül a kiegészítőkért.

Rihanna szerint nincs túl kevés kiegészítő.
Forrás: Getty Images / Profimedia / Disney General Entertainment Con

Erre a trendre jellemző, hogy ma már retrónak számít, de bátran lehet kombinálni a mai újabb darabokkal is. Egyszerre vintage és friss, a nosztalgia faktort pedig szépen megdobja.

Ahogy Hannah is mindig ragyogott, eljött a mi időnk is ugyanezt tenni. Hagyd, hogy ezek a ruhadarabok visszarepítsenek a múltba és újraéledjenek az utcákon!

Rihanna vattacukornak öltözött: extravagáns ruhában mutatta meg hatalmas terheshasát - FOTÓ

Az énekesnő harmadik terhessége alatt sem mond le a feltűnő ruhákról. Legutóbb augusztus 5-én látták Los Angeles utcáin Rihannát, aki úgy nézett ki, mint egy hatalmas vattacukor.

Justin Bieber kisfia ellopta a show.t: az énekes új klippel rukkolt elő, de mindenkit csak Jack Blues érdekelt

Justin Bieber és felesége, Hailey most először engedtek bepillantást kisfiuk, Jack Blues életébe: a 11 hónapos baba Justin legújabb, a Yukon című dalhoz készült videóklipben tűnt fel.

Visszatérnek a 70-es évek dekortrendjei, de nem mindegy, hogyan alkalmazod őket

Ismét terítéken a retró, nagyot hódít a régi trend.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu