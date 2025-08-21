Bedurvul az időjárás, narancsszínű riasztás öt vármegyében – ekkor érkeznek a heves viharok

Szerda estétől komoly változás áll be Magyarország időjárásában: a Lukas nevű európai ciklon hullámzó hidegfronttal együtt éri el térségünket. A légköri képződménynek csak a széléből kapunk, így nem várható akkora lehűlés és csapadékmennyiség, mint Németországban vagy Lengyelországban,de az intenzív zivatarok és a jégeső hazánkban is megjelenhetnek.
Csütörtökön országszerte többnyire erősen felhős idő várható, a délkeleti térségekben azonban még naposabb maradhat a délelőtt. A délutáni óráktól először az északnyugati országrészben, majd egyre több helyen fordulhat elő zápor vagy zivatar, estére pedig már az Alföldön is számítani lehet csapadékra. A déli megyékben helyenként heves vihar sem kizárt, jégesővel és viharos széllökésekkel kísérve. A hőmérséklet igen széles skálán mozog: a Dunántúl egyes részein 23 fok körüli maximum várható, míg a Tiszántúlon akár 36 fokig is felmelegedhet a levegő.
A HungaroMet csütörtök éjfélig narancsszínű riasztást adott ki Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna vármegyékre. Ezeken a területeken a zivatarokat 2–4 centiméteres jégdarabok és akár 80–90 km/órás széllökések is kísérhetik.
Pénteken tovább fokozódik a hidegfronti hatás: a felhőzet szinte mindenütt zárt marad, és többfelé alakul ki tartós eső, zápor vagy zivatar. A csapadékzóna napközben egyre inkább a Dunától keletre összpontosul, az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 14–20 fok között alakul, délután pedig általában 18–25 fok várható.
A hétvégén a legmagasabb nappali értékek 20 és 26 fok közé esnek, ami már inkább a szeptemberi átlaghoz áll közel. Harminc fok feletti kánikulára az augusztus végi napokon már nem számíthatunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.