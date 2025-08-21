Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Bedurvul az időjárás, narancsszínű riasztás öt vármegyében – ekkor érkeznek a heves viharok

előrejelzés vihar időjárás
Life.hu
2025.08.21.
A Lukas nevű európai ciklon hidegfronttal tör be Magyarországra, és több napon keresztül határozza meg az időjárásunkat. A meteorológiai szolgálat öt vármegyére adott ki narancs riasztást: heves zivatarok, felhőszakadások, jégeső és viharos szél is várható.

Szerda estétől komoly változás áll be Magyarország időjárásában: a Lukas nevű európai ciklon hullámzó hidegfronttal együtt éri el térségünket. A légköri képződménynek csak a széléből kapunk, így nem várható akkora lehűlés és csapadékmennyiség, mint Németországban vagy Lengyelországban,de az intenzív zivatarok és a jégeső hazánkban is megjelenhetnek.

Bedurvul az időjárás, narancsszínű riasztás öt vármegyében – ekkor érkeznek a heves viharok
Bedurvul az időjárás, narancsszínű riasztás öt vármegyében
Forrás: Shutterstock

Időjárás: 5 vármegyére adtak ki figyelmeztetést

Csütörtökön országszerte többnyire erősen felhős idő várható, a délkeleti térségekben azonban még naposabb maradhat a délelőtt. A délutáni óráktól először az északnyugati országrészben, majd egyre több helyen fordulhat elő zápor vagy zivatar, estére pedig már az Alföldön is számítani lehet csapadékra. A déli megyékben helyenként heves vihar sem kizárt, jégesővel és viharos széllökésekkel kísérve. A hőmérséklet igen széles skálán mozog: a Dunántúl egyes részein 23 fok körüli maximum várható, míg a Tiszántúlon akár 36 fokig is felmelegedhet a levegő.

A HungaroMet csütörtök éjfélig narancsszínű riasztást adott ki Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna vármegyékre. Ezeken a területeken a zivatarokat 2–4 centiméteres jégdarabok és akár 80–90 km/órás széllökések is kísérhetik.

Pénteken tovább fokozódik a hidegfronti hatás: a felhőzet szinte mindenütt zárt marad, és többfelé alakul ki tartós eső, zápor vagy zivatar. A csapadékzóna napközben egyre inkább a Dunától keletre összpontosul, az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 14–20 fok között alakul, délután pedig általában 18–25 fok várható.

A hétvégén a legmagasabb nappali értékek 20 és 26 fok közé esnek, ami már inkább a szeptemberi átlaghoz áll közel. Harminc fok feletti kánikulára az augusztus végi napokon már nem számíthatunk.

