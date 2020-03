Bár a csapból is az folyik, hogy most, a koronavírus-járvány idején maradj otthon, Vasvári Vivien arról posztolt, hogy biciklizni vitte a kislányát. A követői szinte egy emberként szóltak be neki, mondván, felelőtlen, aki nagyon rossz példát mutat a veszélyhelyzetben.

A kommentekből válogattunk:

Aranyos nagyon csak ezt nem most kéne .... főleg posztolgatni ... mivel.elég sok.követőd van aki azt gondolja majd hogy ha te megteheted akkor ő miért ne....

Maradjatok otthon az Isten szerelmére!

MARADJ OTTHON! Ami azt jelenti,hogy ne menj ki az ajtón. Segítettem értelmezni. Példát kéne mutatnod,nem felelőtlenséget!

Persze, olyan is volt, aki "megvédte" Vivit: Ha nem olyan helyre mennek ahol tele van emberrel akkor mi a baj mi is tegnap üres volt az utca és elsétáltunk az erdőig meg vissza kell nekik a levegő meg lássuk be nekünk is mert behülyül az ember amugy meg nem levegőbe terjed mert ha igen tökmindegy hol vagy - olvasható ugyanott.