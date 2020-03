Megtalálni magunkat ebben az új világban... Nincs sok válaszom még, és bizonyára a legtöbben így vannak vele. Azon túl persze, hogy megteszünk mindent -nem győzöm én is elégszer hangsúlyozni-, amit megtehetünk, hogy mihamarabb megfékezzük a koronavírus terjedését. Az én egyik menedékem most is a joga. Több mint 20 éve az életem része, megmozgat, nyújt, nyugtat, helyretesz. Most különösen nagy szükségem van jótékony hatásaira. Szeretek befelé figyelni, és most megkaptuk hozza az időt is. Ha így alakult éljünk is vele. Talán érdekes dolgokat tudsz meg magadról. Mert hidd el, erősebb vagy mint gondolnád! Tudom! Vigyazzatok magatokra! - írta Kata.