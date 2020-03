Tatár Csilla már a harmadik trimeszterben jár, így gyakrabban kell orvosi vizsgálatokra járnia. A várandóssága eddig zavartalan, de mint minden kismama ebben a helyzetben, ő is aggódik. Több mint két hete van önkéntes karanténban és ebben az időszakban most volt harmadik alkalommal a klinikán, ahonnan be is jelentkezett.