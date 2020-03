Reggel munkába menet a lehető legtermészetesebb dolog, hogy megállunk egy elviteles kávéért. Ez csak Magyarországon több millió pohár kávét jelent. Szerencsére manapság egyre kevesebb helyen adják műanyag pohárban a kávét, de az egyszer használható papírpoharak sem éppen környezettudatosak. Ha újrahasznosítható műanyag poharat választunk, amely nagyon sokszor felhasználható, és vissza is váltható, még a kávé is jobban fog esni, hisz közben a környezetünkért is teszünk valamit!