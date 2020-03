Ronan Keating hatalmas örömhírről számolt be követőinek: megszületett a második gyermeke.

Ronan Keating óriási bejelntést tett Instagram-oldalán. Tudatta rajongóival, hogy felesége életet adott második közös gyermeküknek. Természetesen egy fotót is megosztott a csöppségről, és a különleges nevét is elárulta: Coco Knox Keatingnek hívják a kislányt, aki nagyon jól van, ahogy az édesanyja is. Gratulálunk!