Schobert Lara sokakat meglepett, amikor kiderült, hogy ő rejtőzik az Álarcos énekes Fagyija mögött. A lány elárulta, nagyon izgult, de jót tett neki a szereplés. Barátjáról is beszélt, aki mint kiderült, nem az x-faktoros Vanek Andor, habár vele is megpróbálták.

Schobert Lara hatalmas önbizalmat kapott az Álarcos énekes című műsortól, a zsűri is megdicsérte, így elgondolkozott azon, hogy legközelebb egy tehetségkutatóban is kipróbálja magát.

"A nyomozók között ülő Gáspár Laci nagyon megdicsért a műsor végén, és igazából már ezért az egy mondatért megérte szerepelnem a műsorban. Azt mondta, hogy büszke rám, és vár a következő X-Faktorban. A szüleim már korábban is próbáltak rávenni, hogy jelentkezzek a tehetségkutatóba, de eddig nem mertem szerepelni. Talán most van annyi hitem magamban, hogy megpróbáljam, és komolyan elgondolkodtam azon, hogy jelentkezem" - mondta a Blikknek Lara, akitől a barátja felől is érdeklődtek.

"A barátom nem szereplős típus, így róla nem szeretnék többet elárulni. Andorról pedig annyit, hogy megpróbáltuk, alakulóban volt a kapcsolat, de végül úgy döntöttünk, barátok maradunk" - mesélte Lara.