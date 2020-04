Mostanáig április 2-án mínusz 8,6 fok volt a hidegrekord, amelyet 2005-ben a Nógrád megyei Zabarban regisztráltak. Most ennél nyolc állomáson is alacsonyabb értéket mértek. Az új napi rekord végül mínusz 11,3 fok lett, amit a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírlugoson mértek. Megjegyezték azt is, hogy a magyarországi mérések óta ez a harmadik legalacsonyabb áprilisi hőmérséklet. Az első két helyen a szerdai adatok állnak (mínusz 11,9 Zabar és mínusz 11,7 Nyírlugos). A pénteki hidegrekord is megdőlhet még, majd az éjszakai fagyok "jelentősen szelídülnek" a hétvégén- írta az MTI.