Cinthya Dictator és Molnár Tamás hosszú ideje alkotnak egy párt. A szerelmesek kivirultak egymás mellett, a fiatal művésznő életszeretete is visszatért, amit rajongói nagy örömmel fogadnak. Mostani videójában bár énekel - ami lássuk be, nem az erőssége -, de azt olyan önfeledten és sugárzó boldogsággal teszi, hogy a mi arcunkra is mosolyt csal.