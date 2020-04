Az indluencer megelegelte a tökéletes Instagram posztokat, ugyanis véleménye szerint egyáltalán nem a valóságot tükrözik. Legújabb posztjában megmutatta a követőinek, hogy milyen a teste a terhesség után, és őszintén vallott az érzéseiről.

"Ezt most azért teszem fel, hogy tudjátok az amit sokszor láttok itt, ott nem feltétlenül tükrözi a #socialmedia a valóságot. Kevés az igazi tartalom. Tudom, hogy hány édesanya, kamasz lány, visel striákat. Nekem nagyon, nagyon nehéz volt elfogadni. Nem, nem vagyok vele 100%-osan kibékülve, hazudnék ha igen. ELFOGADTAM! Mást nem tudok tenni. ELFOGADTAM magamat. Nem félek felvállalni azt aki vagyok, sem a véleményem sem az érzéseimet. Ez a világ legnagyobb szabadsága, hogy nem akarok több lenni annál aki vagyok. Igen, nem megy a matek, nem tudok angolul... Nincs jogsim. Majd lesz Egyszer biztosan. Viszont annyi klassz dologhoz értek, annyi mindenben vagyok jobb mint az átlag. Nem nagyképűseg ez, hanem önismeret. Arra sarkallak ezzel a posztal most Téged, hogy csinálj olyat amiben jó vagy. Ne félj attól ki mit mond, ki mit gondol. Az az ő baja, ő élete. Kezdj el festeni, ha szeretsz, kezdj olyanba ami motivál. Ami erőt ad. Ne hagyd, hogy a barátok, család, eltérítsen az útról. Mutasd meg nekik és magadnak is mennyi szuper dologra vagy képes! Szeresd magad. Tegyél meg mindent, hogy magadból "kirángasd" a maximumot. Nekem is vannak, voltak nehéz időszakok. De rohadjak meg ha a motivációmból elengednék valaha is. Nekem az álmaim a napi motorom. Amit akkor sem adok fel, ha világjárvány, apokalipszis vagy bármi van! Mert akkor nem léteznék.... #mutasdavalóságotbyhorvathgreta #stria #has #terhessegutan #ilyenahasam A fotó nem retusált, direkt a legjobban látszót választottam. Had szóljon..." - írta Gréti a posztban