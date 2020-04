A jogászként végzett egykori szépségkirálynő, Dobó Ági is szerepet kapott a TV2 #maradjotthon című, napi doku-reality műsorában, így betekintést nyerhetnek a nézők az önkéntes karantént vállalt család életébe. Ők már a veszélyhelyzet kihirdetése előtt, így rögtön a kezdetekkor a házuk biztonságába vonultak, minimálisra csökkentve az esélyét annak, hogy a koronavírus megtámadhassa a őket. Áginak mégis komoly oka volt pánikolni, amit a Life.hu-nak el is árult.

Március első napjaiban, egyik alkalommal, amikor elindultunk az iskolába, a nagyobbik fiam elkezdett köhécselni, fáradt volt és nem érezte jól magát. - kezdte Ági, aki elmondta, fiai sosem szoktak betegeskedni, nem kaptak el fertőzéseket, antibiotikumot sem kellett nekik soha adni. "Gondoltam, legyengülhetett az immunrendszere, így otthon tartottam, de két nappal később már az öccsét sem vittem be az óvodába nemsokára be is zártak a sulik." Ágiék emiatt már több, mint egy hónapja otthon vannak.

"Mivel fogalmunk sincs, meddig fog tartani ez a veszélyhelyzet, ezért fontosnak tartottuk berendezkedni egy olyan életre, aminek a határait a saját házunk határai biztosítják. Próbálunk úgy beleszokni ebbe a rendszerbe, hogy tartson bármeddig, ez egy működő rendszer legyen. A lehető legtöbbet és legjobbat hozzuk ki a helyzet adta lehetőségből, az a legkomfortosabb legyen. Nem akarunk hamis határidőket adni magunknak, hogy meddig tarthat majd a járvány. Úgy rendezkedünk be, hogy a lehető legjobban viselje mindenki ezt az állapotot."

Dobó Ági szerint a veszélyhelyzet után az emberek majd jobban fogják értékelni a szabadságot. "Értékké válik, hogy beülhetünk egy autóba, felülhetünk egy repülőre és elérhetjük a világ bármely pontját pillanatok alatt. Úgy és olyan szabad akarattal dönthetünk a sorsunk felett is, hogy mit és hogyan akarjuk, amit most nem tehetünk meg. Korábban sosem gondoltuk, hogy ezeket a megszokott dolgainkat egyetlen pillanat alatt bárki, vagy bármi ilyen szinten korlátozhatja és egyetlen csapásra megváltozik a szabadságunk. Sokkal jobban fogja minden ember értékelni ezt az önrendelkezési jogot." Szerinte az emberek egymás iránti tisztelete is javulni fog. "Sok fejben állt most helyre az értékrend a nagyon kemény munkát végző emberek irányában, ami korábban nem volt egyértelmű. A postást, a péket, a boltost, az eladót megbecsüljük és hálálkodunk nekik, hogy vannak és értünk dolgoznak."

Ágiéknak két gyermekük van, így a karanténhelyzetet velük is meg kellett értetni. Mivel idén egy hosszabb ázsiai utazást tervezett a család, és azt a vírus elindulásakor, januárban le kellett mondaniuk, ezzel a gyerekeket is felkészítették a mostani állapotokra.

"A két gyerek miatt tartottunk attól, hogy olyan szituációba keveredünk, ami nem lesz komfortos, és a gyerekekkel nem lenne jó megélni, ezért nem indultunk el. Be kellett avatnunk őket, hiszen ők is készültek rá, hogy együtt utazik a család. Meséltünk nekik arról, hogy most van egy betegség és ezt elkaphatjuk, ha megyünk, de mivel ez veszélyes, ezért nem megyünk. Nem burok alatt neveljük őket, beszélgetünk előttük komoly dolgokról. Ha kérdeznek, magyarázattal tartozunk feléjük. Nem titkoljuk el, hogy mi történik, hanem inkább próbáljuk velük megértetni. Az elején örültek annak, hogy együtt van az egész család. Hamarabb lett tavaszi szünet, vagy éppen korábban elkezdődött és fél éven át tart a nyári szünidő. Az lett egy nagy fordulat, amikor elindult a digitális oktatás és át kellett állnunk arra, hogy itthonról kell tanulnunk és én leszek a tanítónéni, aki kiadja a feladatot és felém tartoznak elszámolással. A következő hullámban, amikor elég volt, hogy minden játékot elővettünk, akkor már az a kérdés merült fel, hogy mikor találkozunk a barátainkkal. Ezt megértetni volt igazán nehéz, hiszen nem tudjuk megmondani, mikor lesz a legközelebb. Ez gyereknek és felnőttnek is egyaránt a legnehezebb ebben a helyzetben, a bizonytalansággal semmit sem tudunk kezdeni."

A #maradjotthon sztárjának ez okozza a legnagyobb frusztrációt, hiszen szeretnek mindig előre tervezni. A műsorban a nézők szemtanúi lehettek Ági aggodalmának, miszerint elkaphatta a koronavírust.

Egyáltalán nem vagyok hipochonder. Pörgős életet élünk, soha nem vagyunk betegek. Jól ismerem a testem, ha fáj bármim, akkor tudom, hogy két nap múlva lázas leszek és azt is tudom, milyen vitamin, vagy mennyi pihenés kell ahhoz, hogy ne legyek beteg. Képes vagyok kezelni, bármi problémám van. A koronavírus-járvány idején viszont az állandó impulzusok miatt hajlamosabb bárki a magán észlelt tüneteket a vírus jeleinek gondolni, ez történt Ágival is.

"Az első percekben, amikor tünetet észleltem, elkezdtem elhessegetni, hogy biztos nem az. Gondoltam, valószínűleg száraz a levegő a házban, vagy picit kihűltem, esetleg ki vagyok merülve és ettől valami fájdogál. Később folyamatosan azon kattogtam, mi van, ha mégis koronavírus. Nem lehet kizárni ezeket a gondolatokat, hiszen a televízióban, telefonon, bármilyen baráti beszélgetésben állandó téma a járvány. Mindenki erről beszél, azt meséli, hogy a környezetében kit, miként érint. Innentől állandó gondolattá vált, hogy talán a legnagyobb odafigyelés ellenére mégis elkaphattam" - zárta az interjút Dobó Ági.