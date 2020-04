A cikk egyesek számára sokkoló lehet, ugyanis a gyermekkori emlékek lerombolására alkalmas információkat tartalmazhat!

1. Pán Páter a halál segítője

Mindenki ismeri a történetet a zöld ruhás kisfiúról, aki egy éjszaka meglátogatja a három angol gyerkőcöt, és repülve elviszi őket Sohaországba, ahol a gyerekek soha nem nőnek fel. A mese így egészen elbűvölően hat, de néhány teória szerint a cselekmény korántsem ilyen vidám. Pán Péter valójában a halálangyala és ő segíti át a gyermekeket a túlvilágra. Ezzel pedig értelmet nyerne az az állítás, hogy Sohaországban miért nem idősödnek az emberek. Azt is megemlítik, hogy Pán Péter a nehézségekkel küzdő gyermekeket hívja meg országába, ahol boldog lurkók lehetnek az idők végezetéig.

2. Gaston (Szépség és a Szörnyeteg) ölte meg Bambi anyukáját

Mindannyian tudhatjuk, hogy Gaston remek vadász, hiszen rengeteg trófea díszíti otthonának falát. Van esély arra, hogy ő ölhette meg a kis Bambi anyukáját? A lehetőségek tárháza végtelen, ugyanis

a Bambiban nem lehet látni, hogy ki az, aki meghúzza a ravaszt ezzel földre terítve a kis szarvasbika mamáját. Sosem tudjuk meg, hogy valójában kitette. Azonban a Szépség és a Szörnyeteg elején láthatunk egy őzet inni a patakból, ami erre lehet némi utalás. Valamint a Felix Salten ihlette történet is Európában játszódik, pont ugyanúgy, ahogy a Szépség és a Szörnyeteg ezzel még több esélyt adva a teóriának.

3. Geppetto és Kuka ugyanaz a személy

Azt gondolhatnád, hogy Kuka egyike a hét törpének, de lehetséges, hogy valójában ő Geppetto kiskori énje. A hasonlóság tagadhatatlan a két karakter között: a hatalmas füleken át egészen a nagy kék szemekig és a piros orrig, ám nem csak külsőleg hasonlítanak! Mindketten bénácskák és figyelmetlenek. Felmerülhet a kérdés az emberben, hogy hogy lehet egy és ugyanaz a személy, hiszen Kuka nem tud beszélni ellenben Geppettoval. A magyarázat egyszerű! A hat törpe még réges régen talált egy elhagyott kisbabát, majd befogadták. Kuka még nagyon kicsi volt ezért nem tudott beszélni. Felnőtt korában azonban sajnálatos módon összerúgta a port a többi törpével, ezért költözött Olaszországba, ahol felvette a Geppetto nevet. Mivel barátok nélkül maradt elkezdett játékokat készíteni magának. A többi meg már történelem!

4. Csészike a Szörnyeteg törvénytelen fia

Mi van ha Csészikének nem is Kannamama az anyukája? Ugyanis ő túl idős lenne, ahhoz, hogy gyermeket vállaljon illetve szüljön, és az is biztos, hogy ezt nem csészeként tette. Az elmélet szerint a varázserejű tündér elcsábította a fiatal herceget és teherbe esett tőle, ám amikor elrejtették előle a törvénytelen gyermekét bosszúból elátkozta az egész kastélyt, beleértve a saját fiát is. Kannamama pedig felnevelte őt, hogy ne anya nélkül kelljen felnőnie. Ezért hihetjük azt, hogy ő az anyukája. A rajzfilmben egyébként több olyan párbeszéd is utal arra, ami azt bizonyítja: Csészikének még idősödnie kell, hogy megtudja az igazságot.