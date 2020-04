Egy kutatócsoport a koronavírushoz, és a SARS-hoz hasonló vírusokat fedezett fel denevérekben. A kutatás célja, hogy azonosítsák azokat a koronavírusokat, amelyek a jövőben gazdát cserélhetnek, és az emberekre is átterjedhetnek. 2016 és 2018 között vizsgálták a denevérpopulációt Minanmárban, olyan helyeken, ahol ahol az emberek vallási gyülekezés, guanó gyűjtés, valamint ökoturizmus miatt rendszeresen érintkeznek denevérekkel. Azt még nem tudni, hogy a most azonosított vírusok átugorhatnak-e a jövőben emberre, ennek kiderítéséhez a kutatóknak több időre és vizsálatra lesz szüksége – írta az Origo a PLOS ONE szakfolyóirat cikke alapján.

Az új vírusok a következő nevet kapták:



PREDICT-CoV-90 (gazdaállata: Scotophilus heathii)

PREDICT-CoV-47, -82 (gazdaállata: Chaerephon plicatus)

PREDICT-CoV-92, -93 és -96 (gazdaállata: Hipposideros larvatus)