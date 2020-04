Törökországban átlépte az ötvenkétezret a koronavírussal fertőzött emberek száma, bár alig több mint 1100 halálesetet regisztráltak, ezzel náluk a németországinál is alacsonyabb a járvány miatti elhalálozás. Ennek ellenére március harmadik hetétől szigorú rendelkezések léptek életbe. Bezártak az iskolák, a sportlétesítmények, de még a közös imákat is felfüggesztették a mecsetekben. Bizonytalan időre leállították a határforgalmat, és kijárási korlátozást vezettek be. Csősz Boglárka a Feleségek luxuskivitelben április 20-án induló harmadik évadának forgatásairól az utolsó pillanatban utazott vissza Isztambulba férjéhez, Burak Taluhoz, hogy önkéntes luxuskaranténban vészeljék át a járványügyi veszélyhelyzetet.

Bogiékról köztudott, hogy számtalan iparágban van érdekeltségük, így őket sem kerülte el amkoronavírus miatti gazdaságot érintő csapás. A VIASAT3 sztárja a Life.hu-nak őszintén mesélt gazdasági helyzetükről, de az aktuális magánéletükről sem titkolózott. Bogi azt is elárulta, mibe kell fektetni a pénzünket, hogy az biztosan ne vesszen el semmilyen krízis esetén.

Bizonyos üzleti tereken megviseli a vállalkozásainkat a vírushelyzet, másokon viszont nem. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari befektetéseink dübörögnek, de az építkezések és az egyéb startup-ok teljesen leálltak. Látszik, hogy az egészségügyön kívül egyedül a mezőgazdaság tudott megfelelően talpon maradni" - mesélte az üzletasszony. Beszámolója szerint igyekeztek nem kirúgni az embereiket, hiszen mint mondta, szerintük nagyjából 3 hónapra áll le a gazdaság, így az újbóli betanítás miatti lassú újrakezdés nagyobb károkat okoz, mint megtartani a munkaerőt.

"A legnehezebb időszakunk a 2017-es török válság volt, amikor a líra árfolyama hirtelen lezuhant. Erre az évre pont egyenesbe jött sok minden, le is zártunk néhány vállalkozást, erre a koronavírus ütötte fel a fejét. Lassan hozzá vagyunk szokva, hogy minden évre jut valami. Vagy katonai puccs (2016), vagy terrorizmus, esetleg export-import embargó. Mivel most a koronavírus hatással van az egész világ gazdaságára, így a helyzet teljesen kiszámíthatatlan"

Csősz Bogiék egy 1500 négyzetméteres, medencés, háromszintes luxuspalotában élnek Isztambulban, így sokak számára irigyelhető lehet a luxuskarantén. Nálunk most a komplett személyzet itt van, hetek óta nem mennek ki a házból és ezt az állapotot fenn is szeretnénk tartani, ezzel megelőzve azt, hogy a vírust bárki behozhassa közénk. Szerencsére teljes kiszolgálással élünk, a birtokon kívül én sem és a férjem sem jár ki. Van bőven élelmiszerünk, hiszen az ország semmiből sem szenved hiányt. Bár az élelmiszeripar, zöldség, gyümölcs is innen megy Európa felé, viszont a kormány rendeletben szabályozta, hogy először a török piacot kell kiszolgálni, és ha marad, akkor kerülhet sor a külföldire. Ez vonatkozik a maszkokra és a gumikesztyűkre, valamint az itt gyártott koronavírus-tesztekre is. Ahogy bedurvult a járvány, azonnal ellátták a piacot, nem volt semmiből sem hiány. Nem kellett felhalmoznunk, mert nálunk békeidőben is mindig van minden. Már a vírushelyzet előtt is rengeteg fertőtlenítőnk volt, de még gázmaszkok is vannak itthon bőven" - mondta el a színésznő, majd határozottan leszögezte, Törökországban tényleg mindig mindenre fel kell készülni.

Rengeteg bort is tartunk a földalatti borospincében. Úgy vagyok vele, ha nagyon rosszra fordul a helyzet, legalább az legyen" – mondta.

Csősz Bogi kijelentette, leszámítva, hogy nem utazgathat, semmiben sem szenved hiányt. "Legalább több időnk jut egymásra".

A Feleségek luxuskivitelben szereplőinek többségénél már vannak gyerekek, így adott volt a kérdés, vajon Bogiék tervezik-e az örökösöket. "Hogy ebben a járványügyi helyzetben bevállalnám-e, azt nem tudom, de sosem lehet tudni" - nevetett Bogi. Rábíztam a sorsra a kérdést. Ugyan nincs betervezve, de nem is forszíroztuk soha ezt a dolgot. Valahogy mindig a munka és a karrier, meg az utazások kerültek előtérbe. Amikor összejöttünk a férjemmel, még eléggé élni akartunk, úgy voltunk vele, hogy majd ha eljön az ideje, nem fogunk ellenkezni" – árulta el.