A színésznő szerint nincs ebben semmi érdekes, hiszen közös gyermekük sokkal nagyobb kötelék, mint egy házassági papír.

"Nyilván ez a téma hónapról hónapra felmerült a kapcsolatunk elején, családi vagy baráti társaságban, de akkoriban időnk nem volt arra, hogy összeházasodjunk. Nagyon sokat dolgoztunk. Aztán jött egy olyan időszak, amikor úgy éreztem, hogy teljesen felesleges pénzkidobás az egész. Soha nem voltam az az önünneplő valaki, a születésnapjaimat is csak a legszűkebb körben szoktam megünnepelni. Távol áll tőlem ez a nagyszabású vendégsereg. Később aztán úgy éreztem, hogy rengeteg szerepben megéltem már ezt: számtalanszor volt rajtam menyasszonyi ruha, számtalanszor kimondtam az igent, különböző filmkamerák kereszttüzében meg színpadon is. Valahogy ennek a varázsa is elmúlt, majd megszületett a gyermekünk és aztán rájöttünk, hogy ennél nagyobb házassági papír nem létezik, így végül nem házasodtunk össze" – mondta a színésznő a Hogyan legyek jó feleség? című videósorozatban.