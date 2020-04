Ha eddig profi szakemberre bíztad a körmeidet, most lehetséges, hogy bajban vagy, mert kedvenc körmösöd nem dolgozik a járvány idején. Ne ess kétségbe, adunk néhány tippet, mit csinálj otthon, hogy elkerüld a lenövés miatt az esetleges „baleseteket". Illetve ha nem is mozdulsz ki túl gyakran, hidd el, jót fog tenni a lelkednek, ha szép, ápoltak a körmeid most is.

A műköröm eltávolítása.

A legkíméletesebb mód, ha hagyod lenőni teljesen, ám ez több hónapot is igénybe vehet, és nem túl szép látvány. Amennyiben ezt nem szeretnéd kivárni, le kell reszelni a körmeidet, ezt alkalmazhatod zselé, porcelán is gél lakk esetében is.

Először a köröm hosszából reszelj le 80/80-as reszelővel, majd kezd el a felületét vékonyítani. Légy óvatos, amint közelítesz a természetes körömlemezhez, nehogy megsértsd. Ezután a körömbőr ápolásáról kell már csak gondoskodnod. Áztasd a kezed néhány percre langyos vízbe, nem árt, ha teszel bele egy kis fertőtlenítőt is. Kezd el feltolni a letapadt bőrt narancsfapálcával vagy bőrfeltoló kaparóval, majd bőrvágó ollóval óvatosan vágd le a kis darabokat.

Ne feledd, az eszközöknek mindig tisztának kell lenniük!

A porcelán és a gél lakk aceton és az aceton tartalmú tipoldóval illetve gél lakk oldóval is eltávolítható. Először ez előbb leírtaknak megfelelően kell megreszelned a körmöd. Majd 5-10 percre a folyadékba áztatjuk, ezután az azzal átitatott vattákat a körömre helyezzük, és alufóliába csomagoljuk. Újabb 5-10 perc után a gél lakkot pálcával könnyen lekaparhatjuk, a porcelán esetében viszont többször kell ismételni a folyamatot, addig amíg fém pálcával teljesen le nem tudjuk kaparni.

Japán manikűr

Az eltávolítás után érdemes lehet rendelned egy japán manikűr szettet, amely kifejezetten a természetes köröm ápolására, fényének visszaadására, szerkezetének, helyreállítására szolgál. Ez a módszer anno a japán arisztokrácia titkos technikája volt. A csoda pedig a méhviaszban rejlik, amitől élénkül a köröm színe, és simább, egyenletesebb lesz a felülete, ráadásul ez egy teljesen természetes anyag.

Hetente egyszer ajánlott elvégezni az ápolást legalább egy hónapig, majd 2-3 hetente elég. A japán manikűr után ne lakkozd ki a körmödet, mert oldja a bedolgozott méhviaszt. A műkörömépítés és a gél lak sem ajánlott. Tehát ez az időszak most pont alkalmas, erre a kúrára.

Először is fertőtlenítsd le a kezedet. A bolyhozást csak első alkalommal kell elvégezni a teljes felületen, utána csak a lenőtt körömrészen szükséges. Ezután a méhviaszt vidd fel a körmödre pálcika segítségével, majd a szarvasbőr polírozóval dörzsöld bele a növekedési iránynak megfelelően, végül portalaníts. Ugyanezzel a technikával vigyük fel a japán manikűr port is, így zárjuk a körömbe juttatott méhviaszt

Gél lakk otthon

Amennyiben viszont ragaszkodsz a karantén ideje alatt is a megszokott színes körmeidhez, és már beszereztél egy gél lakk szettet, akkor bátran vágj bele! Ezt is mindig kézfertőtlenítéssel kezdd, majd jöhet a körömbőr feltolása. A körömlemezt 180-as reszelővel mattítsd le.

Kezd a műveletet a Nail Preppel, vékonyan és gyorsan kend, mert könnyen párolog. Majd jöhet a savas primer, itt figyelj arra, hogy ez bőrrel ne érintkezzen! Nagyon vékonyan használd, felkenés előtt érdemes papír törlőkendővel kicsit felitatni. Várj 3-5 percet, majd követkeik a savmentes primer, ami kétoldalú ragasztóként funkcionál. Ezután kend fel a Base gelt, majd tedd 1-2 percre a lámpa alá. Válaszd ki a színt, felvitel után 2-3 percre hagyd lámpa alatt. Mindig két rétegben használd! Végül a fedő gélhez 1-3 perc lámpázást javasolnak a profik.