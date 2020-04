Ausztráliának sikerült lelassítania a fertőzés terjedését. Ugyanakkor szükség van az óvintézkedések fenntartására, és a tesztelés, illetve a kontaktkutatás kiterjesztésére. A kormány egy hónap múlva felülvizsgálja az intézkedéseket, amelyek kijárási korlátozásokat, valamint az oktatási intézmények, az éttermek és a szórakozóhelyek bezárását foglalják magukban. Ausztráliában 6440 fertőzöttről és 63 halálos áldozatról tudni.

Jacinda Ardern új-zélandi kormányfő bejelentette: országában több szigorítás azt követően is érvényben marad, hogy enyhítik a korlátozásokat, amelyeket márciusban léptettek életbe. Az intézkedések - amelyek felülvizsgálata április 20-án esedékes - a hivatalok, az iskolák és a nem létszükségletű szolgáltatások felfüggesztését foglalták magukban. Ardern aláhúzta: annak ellenére, hogy a gazdaság egyes ágazataiban megfelelő óvintézkedések mellett újrakezdődhet a munka, az élet nem tér vissza azonnal a megszokott kerékvágásba. Az ötmilliós Új-Zélandon 1401 fertőzöttet és kilenc halottat tartanak nyilván.

Japánban a kormány azt fontolgatja, hogy az egész országra kiterjeszti az eddig csak hét prefektúrában meghirdetett rendkívüli állapotot a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. A kabinet csütörtökön szakértőkkel tanácskozik ennek eldöntése érdekében - mondta el Szuga Josihide kormányszóvivő.





Kiotó kórházai azt követelték a kormánytól, hogy azokat a betegeket is szűrhessék ingyenesen koronavírusra, akik nem mutatnak tüneteket. A társadalombiztosításból eddig csak azoknak a pácienseknek a tesztjeit fedezték, akik a lázhoz hasonló tünetekkel rendelkeztek. A szakértők felhívták a figyelmet, hogy emiatt az orvosok és a nővérek műtét vagy szülés levezetése közben is megfertőződhetnek. A koronavírus-fertőzés sokaknál semmilyen vagy csak enyhe tüneteket okoz. Az Aszahi Sinbun című japán napilap szerint naponta legfeljebb 7800 tesztet végeznek el a szigetországban, holott Abe Sindzó miniszterelnök azt ígérte, hogy 20 ezerre növelik a tesztkapacitást. Japánban eddig 8626 fertőzöttet és 178 halálesetet regisztráltak.

A szigetország szakefőzdéiben magas alkoholtartalmú folyadékok gyártásába kezdtek a hiánycikknek számító alkoholos fertőtlenítők helyettesítésére. A kórházak és az egészségügyi dolgozók közül is sokan érdeklődnek a termékek iránt. A tokiói egészségügyi minisztérium márciusban engedélyezte, hogy az egészségügyi létesítmények fertőtlenítőként használják a magas (70-83 százalékos) térfogatszázalékú alkoholos italokat, ha kifogytak az egyéb lehetőségekből.



A Fülöp-szigeteken Rodrigo Duterte elnök szóvivője a tilalmaknak fittyet hányó, "nyakas" helyieket tette felelőssé azért, hogy az országban a legmagasabb a koronavírus-fertőzöttek száma Délkelet-Ázsiában. Harry Roque kínosnak és szégyenletesnek nevezte a helyzetet, és felszólította a lakosokat, hogy maradjanak otthon, és vegyenek példát a Malajziában és Szingapúrban élőkről. A Fülöp-szigeteken 5453 fertőzöttről és 362 halálesetről tudni.

A dél-koreai pénzügyminisztérium csütörtökön 7600 milliárd vont csoportosított át annak érdekében, hogy segítse a koronavírus gazdasági hatásait nyögő háztartásokat. A helyi kormányzatok hozzájárulásával együtt az állam összesen 9700 milliárd vonnal támogat 14,78 millió háztartást, ami az összes dél-koreai háztartás fele - közölte a tárca.



A segítség vásárlási és ajándékutalványok formájában érkezik meg a rászorulókhoz. Ez már a második kiegészítő költségvetés. Egy hónappal korábban a parlament 11 700 milliárd vont különített el hasonló célokra. Dél-Koreában a koronavírus fertőzöttjeinek száma 10 613, a halálos áldozatoké 229 - Írja az MTI.