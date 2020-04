Borotva

A borotva a leggyorsabb és legegyszerűbb szőrtelenítési módszer, és határozottan pénztárcabarát. Ha beépített zselépárnás verziót választottál, szappan és hab sem kell hozzá. Azzal mindenképp számolj, hogy nagyon hamar vissza fog nőni a szőr, 1-2 naponta újra kell végezni a műveletet, ráadásul mindig egyre sötétebb és erősebb lesz. Ez zavaró lehet, ha eddig a gyantához voltál szokva. Bőrirritáció is felléphet, ezért használj borotválás utáni nyugtató, gyulladáscsökkentő terméket.

Amíg nincs kozmetikus, az intim területekre ez a legbiztonságosabb módszer, de használhatod a hónaljadra, lábadra is, arcra viszont nem tanácsos.

Epilátor

A készülék a gyantához hasonlóan tövestül tépi ki a szőrszálakat. Éppen ezért nem fájdalommentes, de ma már többféle technikát dolgoztak ki, ami csökkenti a kellemetlen érzést. Kisebb szőrszálakat is el tud távolítani, nem úgy, mint a gyanta. Vízben használható epilátort is választhatsz, így összekötheted a fürdéssel a szőrtelenítést, akárcsak a borotvánál. Ez a módszer viszont jóval időigényesebb, bőrirritáció itt is felléphet.

Lábak szőrtelenítésére kiváló, de az érzékenyebb területekre (bikinivonal) nem javasolt.

Gyanta

Nem árt, ha ebben már van egy kis tapasztalatod, vagy kikéred egy profi tanácsát. Drogériában vásárolhatsz hideg gyantacsíkokat, de akár beruházhatsz egy gyantázó szettre is. Fontos, hogy mindig száraz bőrfelületre vidd fel a szőr növekedési irányával megegyezően a gyantát. Ne hagyd rajta a megengedett időn túl. Feszítsd ki a bőrt, mielőtt egy határozott mozdulattal lerántod a növekedési iránnyal ellentétben. Ha végeztél alaposan távolítsd el a bőrfelületről a gyanta maradékokat, ezt a legkönnyebben olajjal teheted meg. Az eredmény ugyanolyan tartós lesz, mintha kozmetikus csinálta volna. A lábadon kezd el először alkalmazni, légy óvatos az az érzékeny területekkel, az intimgyantát például legjobb, ha a profikra bízod.

IPL szőrtelenítő

Rá kell szánnod egy nagyobb összeget, ha ezt a módszert választod, de már számtalan otthoni villanófényes IPL gép közül válogathatsz. Akár évekre megszabadíthatnak a szőrszálaktól, és hosszútávon mégiscsak költséghatékony, ha eddig rendszeresen jártál kozmetikushoz. Ez a technika fájdalommentes, nem kíséri szőrbenövés és irritáció. Viszont nem minden szőr- és bőrtípusra alkalmazható. A kezelést követően tartózkodni kell a napfénytől, ezért ősszel érdemes nekivágni. A jó hír, hogy minden testrészen elvégezhető a villanófényes szőrtelenítés.