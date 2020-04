Korábban mii is írtunk az anyatejből készült ékszerek népszerűségéről, ami lehet, hogy sokaknál furcsának tűnhet, de rengeteg anyuka számára jelentenek örök emléket. Nincs ezzel másként Tóth Gabi sem, aki a posztra kapott nem épp pozitív visszajelzést is, ám az eltűnt a kép alól. Ezt az "eltűnő" negatív kommentet tette szóvá egyk követője, amire Gabi reagált is, és egyben kifejtette véleményét a rosszindulatú emberekkel és megjegyzéseikkel kapcsolatban.

Negatív komment? Nem ismerek olyat! Max kötekedő, másokat kioktató, mindenben a szart látó, "majd én jól beolvasok ennek" kommenteket ismerek! De azokat kiiktatom, mert nem engedem be mások savanyú szubjektív valóságnak hitt megnyilvánulásait - írta az énekesnő, amire követőitől rengeteg pozitív visszacsatolás érkezett.