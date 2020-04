Dér Heni a TV2 Több mint testŐr című műsorában beszélt arról, hogy miként erésíti az immunrendszerét. Az étkezésébe sok gyömbért, fokhagymát illeszt be, de vannak olyan hatékony koncentrátumok is, mint például a grapefruitmag-kivonat ésvaz echinacea amelyet hasznosnak tart. Az énekesnő az egészséges táplálkozás mellett a testedzés immunrendszer-erősítő hatására is felhívja a figyelmet és edzéstippeket is ajánl.