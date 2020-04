Demcsák Zsuzsa ritkán enged betekintést a magánéletébe, most azonban kivételt tett. A műsorvezető is csatlakozott a #maradjotthon műsorához, ahol megmuatta, hogyan is telnek a mindennapjaik a karantén alatt.



"Próbálunk rendszert vinni az életünkbe, és az itthoni létből kihozni a maximumot."