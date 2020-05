A karanténsmink mottója akár az is lehetne, hogy egyszerűen, de nagyszerűen. Sokan osztják a véleményt, hogy a kijárási korlátozás időszakában, amikor mindenki úgy is otthon van, felesleges a smink. Egyrészt igaz ez a meglátás, másrészt viszont, előfordulhat, hogy a hosszas bezártság miatt zuhanórepülést vesz a kedélyállapot, amin a nők esetében igenis sokat segíthet egy kis smink.

Mit számít némi festék, amikor éppen ott tart valaki, hogy elsüpped az elszigeteltség miatti depresszióba? Nagyon is sokat! Az egyforma napok, a monotónia, a társaság hiánya mind hozzájárulhat az általános kedélyállapot romlásához és ha még valaki rosszul is érzi magát a bőrében, az egyenes út a búskomorság felé. Ugyanakkor, ha a tükörből nem egy nyúzott és reményvesztett arc mered vissza, hanem egy csinos, ápolt pofika, az feldobhatja még az amúgy rosszul indult napokat is. Hiszen a magabiztosságra és az önbizalomra akkor is szükség van, ha egyedül él valaki, ha pedig párban vagy a családjával, akkor még inkább fontos, hogy némileg összeszedett legyen a külseje.

De mi az a karanténsmink?Végy egy maszkot... Na jó, nem! A karanténsmink voltaképpen egy nagyon egyszerű make-up, aminek tényleg csak annyi a lényege, hogy kissé rendezettebb és harmonikusabb legyen az arc összképe. Eltüntesse a home office, gyereknevelés vagy munkakeresés miatti árnyékokat a szem alól és kis üdeséget csempésszen a szürke hétköznapokba.



Hogy kezdj neki?Nulladik lépésként érdemes bevezetni a helyes otthoni arcápolási rutint, a megfelelően karbantartott, hidratált bőr ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy jól mutasson a smink az arcon. Ez igaz a minimál sminkre is! Ha ez már adott, akkor körül kell nézni, mi található otthon abban a bizonyos női kincses ládában. Akik egyébként is sminkelnek, azoknak biztosan van otthon alapozó, BB vagy CC krém, szempillaspirál, pirosító, bronzosító, highlighter, szemfesték és még lehetne sorolni. Ne essen senki abba a hibába, hogy mindezt magára is keni, elvégre nem egy esti partysmink a cél. Persze aki szeretné feldobni az egyik napját, az rúgjon ki a hámból bátran, és fessen füstös szemeket a délutáni munkához is. Akik viszont csak kicsit össze akarják szedni magukat, mert úgy érzik, hogy az utóbbi időben eléggé ellustultak ezen a téren, azoknak elég lesz néhány alap dolog is. Alap, mint maga az alapozó. Nem kell azonnal a magas fedésű, betonbiztos alapozó után nyúlni, bőven elég lesz otthonra egy kis bőrkép kiegyenlítő BB vagy CC krém, egy színezett hidratáló, netán csak egy kis korrektor a problémás területekre, attól függően milyen a bőr állapota, mik a gyengepontok. Egy leheletnyi púderral lehet fixálni az eredményt, de akinek eleve szép a bőre vagy meghagyná az egészséges, kissé fényesebb finist, az elhagyhatja. Ha már egységes az arc tónusa, akkor itt az ideje egy kis plusz színt adni neki kevés pirosító vagy bronzosító segítségével.

Egy barackos árnyalat az almácskákon vagy egy kis napcsókolta hatás a járomcsonton rengeteget számít, hiszen általa üde és egészséges megjelenést kaphat az arc. A szemet a lélek tükrének tartják, így nem árt, ha az sem marad csupaszon. A szempillaspirál használata már-már kötelező, de aki ennél többre vágyik, az felvihet a szemhéjra a pirosítóból vagy a bronzosítóból, amit előzőleg az arcra használt. Ezzel a trükkel nagyon harmonikus és természetes hatást lehet elérni, aki pedig még parányi highligtert is csempész a szemzugba, az a fáradt tekintetet is szépen ellensúlyozni tudja.



A karanténsmink nem ördöngösség. Se nem bonyolult, se nem hosszadalmas, viszont rengeteget számíthat egy olyan napon, amikor már mindent beborít a karantén-élet szürkesége.