Azzal szinte mindenki tisztában van, hogy naponta két liter folyadékot kell(ene) meginni a sejtek megfelelő működéséhez és az egészségünk megtartásához. Sokan azonban mégsem isznak meg ennyit, mondván, a víz unalmas vagy egyszerűen nem szomjasak, mások pedig a cukros üdítőket választják, ami szintén nem nevezhető egészségesnek, és még kilóink gyarapodásához is hozzájárul. Néhány szuper tipp, amivel feldobhatod az ásványvizet, úgy, hogy finom is lesz, de egészséges is marad. Annak, hogy mit teszel bele, csak a fantáziád szab határt.

Ha szereted a gyümölcsöket és a hideg italokat is, akkor jégkocka helyett hűtsd le a vizedet fagyasztott gyömölccsel. Tehetsz bele meggyet, málnát vagy akár pár szem áfonyát is, nem csak finom lesz, de egy szép pohárban szemet gyönyörködtető is, amit tutira megkívánsz. Persze, ugyanezeket friss gyümölccsel is megteheted, isteni lesz.

Ha a savanykás ízeket preferálod, csavarj narancsot vagy egyéb citrusféléket a vízbe, és tegyél bele gyümölcskarikákat is. Hogy ne legyél lusta elészíteni az italodat, érdemes betárazni a hűtődbe felszeletelt gyümölcsökből, így ha megszomjazol, pillanatok alatt készen van az egészséges frissítőd.

Ha kevésbé édes ízre vágysz, kitűnő választás lehet az uborkás víz is. Egyszerűen szeleteljük bele az uborkát a pohárba, nagy melegben előtte akár le is fagyaszthatjuk őket, és így kellemesen hűs, finom folyadékhoz jutunk. Az uborka B- és C-vitamin-tartalma felturbózza az immunrendszert, ráadásul a szilícium-, kálium- és magnéziumtartalma is magas, ami mind hozzájárul az egészségünk megőrzéséhez.

Ha vállalkozó kedvű vagy, és szívesen kísérletezel az ízekkel, tegyél a jégkockatartóba

fodormentát, borsmentát vagy citromot, esetleg rozmaringot, bazsalikomot, adj hozzá vizet, és fagyaszd le, majd az ízesített jégkockákkal hűtsd le az italodat!

Ha nyugalomra vágysz, ízesítsd a vizedet levendulával, de a levendula és menta együtt is nagyon finom, ráadásul stresszoldó hatású és már az illata is csökkenti a feszültséget.

Az almás, fahéjas ízeket inkább a télhez és a karácsonyhoz társítjuk, de ha szereted, hűvösebb tavaszi vagy nyári napokon is bátran fogyaszthatod. Szeletelj fel egy almát, és fahéjrudakkal együtt tedd egy kancsó vízbe. Pár óráig hagyd állni, és már ihatod is.