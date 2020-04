Joel Rogosin, a Knight Rider producere 87 évesen távozott az élők sorából. A kaliforniában található Woodland Hills-i idősek otthonában lakott, ahol több idős és ápoló is elkapta a fertőzést. Joel nemcsak a producere volt a Knigt Ridernek, hanem írója is. Három Emmy-díjra is jelölték munkája elismeréseként - írja a The Wrap.