VízöntőA vízöntő férfiak hajlamosak nem észrevenni a jeleket, melyeket feléjük küldesz, még akkor sem, ha pontosan tudják mit érzel. Előfordulhat, hogy szándékosan nem veszik észre az érzéseidet.

RákA rák csillagjegyben született férfiak rendkívül érdeklődőek, ezért ha tetszel nekik biztosan a tudatodra adják. Azonban ha nem tetszel neki, akkor sokkal visszafogottabbak, és inkább csak felületes dolgokról beszélgetnek.

MérlegEz a jegy a lelki társat keresi a szerelmében, ezért elengedhetetlen hogy mélyebb témákról is beszélgess velük. Ha a pasi viszont nem ír neked hosszas üzeneteket, sajnos valószínűleg nem érdeklődik irántad annyira, mint szeretnéd.

HalakAz egyik legromantikusabb jegy, aki képtelen rejtegetni az érzéseit. Ha egy ilyen férfi szerelmes beléd, egyértelműen a tudomásodra fogja adni hogy szeret téged.

KosA kosok őszinte emberek, nem kell félned, ugyanis biztos a tudomásodra fogja adni ha igazán tetszel neki.

NyilasA nyilas férfiak nem szeretik a játszmákat, így ha ők oda vannak valakiért, azt kertelés nélkül megmondják. Ezért ha a srác jelei nem egyértelműek, szinte biztos, hogy ő nem szeretne tőled most többet.

SzűzA szűzek nem szeretik siettetni és elkapkodni a dolgokat, így a párválasztásnál is komolyan megfontolják a döntésüket.

IkrekAmikor egy Ikrek pasi vonzódik valakihez, biztos, hogy mindent elkövet azért, hogy jól érezd magad a társaságában. Szeret flörtölni, ezért bókot bókra halmoz ilyenkor, elég nehéz lenne félreérteni ezeket az egyértelmű jeleket. Ha ezek közül semmit sem tapasztaltál, és csak néha-néha dicsér meg téged, valószínű, hogy nem szeretne most többet barátságnál.

BakA Bak férfiak nagyon önfejűek, azonban ha valaki megdobogtatja a szívüket, félreteszik a büszkeségüket, és megpróbálnak alkalmazkodni. Ezért ha feldobod a srácnak, hogy megy a moziban egy romantikus film, amit megnéznél vele, a válasza mindent elmond. Ha rábólint, annak ellenére, hogy utálja ezeket a filmeket, az pozitív jel.

SkorpióA Skorpió férfiak féltékeny típusok, és ezt már akkor is kimutatják, ha még csak az ismerkedős fázisban tartozok. Már akkor is előkerül a zöldszemű szörny, ha csak beszélgetsz egy másik pasival, de persze ilyenkor próbálnak viccelődve rákérdezni arra, ki az a másik férfi.

OroszlánAmikor egy Oroszlán pasinak gyengéd érzései támadnak, rendkívül figyelmessé válik.

Ha nem emlékszik arra, hány tesód van, vagy merre laksz pontosan, akkor valószínű, hogy ő nem tekint rád lehetséges barátnőjelöltként.

BikaA bikák sokszor nehéz esetek, ezért azt sem egyszerű megállítani, hogy tetszel-e nekik. Ez a jegy nehezen bízik meg másokban, és hosszú időre van szüksége ahhoz, hogy megnyíljon előtted, ráadásul sokszor fogalma sincs arról, neked mennyire jön be. Ha viszont egy Bika jegyű férfi úgy kezel téged, mint egy távolabbi ismerőst, nem keres túl gyakran, és ritkán kérdez téged személyesebb témákról, akkor ne is vesztegesd az idődet! - írja a Bien.hu