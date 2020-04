Az énekes bevallotta, hogy felszedett pár kilót, de most mindent megtesz a fogyás érdekében.

Pápai Joci több mint öt kilót szedett fel mióta elrendelték a kijárási tilalmat. Szeretne minél előbb megszabadulni a feleslegtől, ezért vett pár gépet, hogy megjöjjön a kedve a sportoláshoz.



„Az a baj, hogy én eddig nem sportoltam, és híztam négy kilót. De most rendeltem egy-két gépet, hátha meghozza a kedvem az edzéshez. Elmentem futni is pár napja, két kilométert bírtam, mert begörcsölt a lábam. Azt hiszem, ezelőtt öt éve voltam futni... De most újra tervben van!" – írta a Ripost, Joci videója alapján.