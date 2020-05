Lila Moss 17 évesen a V Magazine címlapjára került. Ezúttal is olyan fotó készült róla, mintha édesanyja fiatalkori mása lenne.

A 17 éves lány szinte minden porcikájában örökölte édesanyja kivételes szépségét. Erre természetesen hamar felfigyelt a szépségipar, és a Lila már szinte igaz szupermodellé vált. Ezúttal a V Magazine címlapján pózolt édesanyja fiatalkori arcvonásait visszatükrözve.

A most 46. életévében járó Kate Moss-t anno 14 évesen fedezték fel, pedig sem az arca, sem az alakja nem volt éppen az akkori modell-trendnek megfelelő. Ráadásul alacsony is volt. Mégis óriási karriert futott be...