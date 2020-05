Benkő Lászlót 2017-ben operálták májrákkal, a zenésznek azóta szerencsére sikerült felépülnie. Orvosai azonban figyelmeztették, a rák később máshol is kiütközhet, de nem áttétként, hanem következményként. Az Omega billentyűse év elején fel is fedezte a bajt: bőrdaganatot kellett eltávolítani a lábáról.

Szerencsére azonban már megoperálták és a zenész jó egészségnek örvend. De nagyon várta már az idei, Testamentum névre keresztelt turnéjukat, amit sajnos a pandémia miatt le kellett fújni:

"A Testamentum szimbolizálta volna egy szakasz lezárását, de mivel a járvány okozta korlátozások miatt egyelőre nem valósulhatott meg, inkább egy új korszak nyitányát jelzi majd, amikor ismét a közönség elé léphetünk. Ha túljutunk ezen a jelenlegi nagyon nehéz időszakon új tervekkel kell előállnunk" - árulta el a zenész legenda a Jogvédő Irodának. Azt is hozzátette, hogy nem csak nekik, hanem az egész szakmának nagyon nehéz most a helyzete.

"A válsághelyzet általános következménye az anyagi kár. Vissza kell adni a jegyek árát, de ezen kívül is millió más probléma keletkezett. Az egész szakma nagyon nehéz helyzetbe került. Ezt túlélni nagyon nehéz feladat lesz. Ugyanakkor hiszem: a lényeg végső soron az, hogy megyünk tovább, és ha nem 2020-ban, akkor jövőre folytatjuk a közös zenélést." - írta meg a Blikk.

Persze most is pozitívan áll a jövőhöz, és úgy gondolkodik: ha nem most, akkor majd legközelebb felrobbantják a hazai színpadokat. László azt mondja, igyekszik jó példával szolgálni mindenkinek, amennyire csak tud:

"Én közszereplőként kötelességemnek érzem, hogy a közönségemnek jó példát mutassak. Fontos megmutatni, hogy jól viselem a nehézségeket, amivel erőt adhatok az embereknek, hogy túl tudjanak lépni a váratlan körülményeken. Mert hiszen akadályok mindig lesznek, ez az élet természetes velejárója. "