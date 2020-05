Ahogy azt megírtuk, borzalmas dolog történt a napokban: Szilágyi Istvánt, a Lópici Gáspár szerepével egykor megismert színészt meggyilkolták. A gyanúsított a fia, aki már évekkel ezelőtt is többször bántalmazta az édesapját. Mint később kiderült, az egész utca rettegett Pétertől, a szomszédok szerint kódolva volt a tragédia.

Most azonban kiderült, hogy István és a felesége még az adósságukat is elintézhették volna. Évekkel ezelőtt 7 millió forint hitelt vettek fel, amit hiába próbáltak a nyugdíjukból törleszteni, végül 20 millióra szökött fel. Lassan már arra kellett számítani, hogy kilakoltatják őket, de most, hogy Jolika egyedül maradt, erre fokozottan figyelni kell.

A Baptista Szeretetszolgálat egyik önkéntese, Baricz Dezső elárulta, hogy a XVII. kerületi önkormányzat becslése szerint a ház környékén történt fejlesztéseknek köszönhetően nagyot ugrottak a telekárak, vagyis Szilágyiék ma már gond nélkül ki tudnák fizetni az adósságot sőt Jolikának még maradna is pénze belőle.

"Most az a legfontosabb, hogy Jolikát ne tegyék ki az utcára, egyik napról a másikra - a bank ugyanis már vinné az ingatlant, amiért sokáig nem tudták fizetni a törlesztőrészleteket. A telek viszont a jelenlegi becslések szerint közel 40 millió forintot ér - a ház szinte semmit -, vagyis ha értékesíteni tudja Jolika, akkor kifizetheti az adósságát. (...) Gyorsan kell cselekedni, nehogy Jolika rosszul jöjjön ki ebből az ügyletből, és fedél nélkül maradjon." - írta meg a Bors.