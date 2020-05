Nem kell drága krémekre költenünk, vagy kimozdulnunk otthonról, ha szebbé és üdébbé szeretnénk varázsolni a megjelenésünket.

Léteznek olyan otthon is elkészíthető kozmetikumok, amik garantált eredményhez vezetnek. Egy szuper bőrradírt, arclemosót vagy akár természetes hajszőkítőt könnyedén készíthetünk otthon, karantén idején is. Lássunk is hozzá!

Bőrradír

Mi kell hozzá?

Hidegen sajtolt olaj, cukor vagy só (durva szemű), tetszőleges illóolaj, trendi zárható üvegcse

Ez a szuper bőrradír kézre és lábra is tökéletes megoldás lehet. Igazán puhává és selymessé teszi a bőrt, arról nem is beszélve, hogy alaposan eltávolítja az elhalt hámsejteket. Az elkészítése is igen egyszerű. Mindössze annyit kell tennünk, hogy az üvegcsét háromnegyedig töltjük cukorral vagy sóval, hozzáadjuk a hidegen sajtolt olajat és 1-2 csepp tetszőleges illóolajat (ez utóbbi elhagyható). Keverjük össze az alapanyagokat amíg egy finom masszát nem kapunk és már kész is a bőrradírunk, amit heti többször használva garatnált eredményt fog hozni.

Tipp: Ha nem szereted az erős dörzsölést, só helyett kristálycukrot válassz.

Kókuszolajos sminklemosó

Mi kell hozzá?

Többször mosható vattakorong, bio kókuszolaj

Ez az egyszerű, de nagyszerű természetes sminklemosó egyáltalán nem igényel semmilyen előkészületet. Egyszerűen csak tegyél egy kis olajat a vattakorongra, majd finoman, körkörös mozdulatokkal távolítsd el a sminket az arcodról. Ezután tiszta, hideg vízzel alaposan öblítsd le az arcodat. Ha túl zsíros vagy pattanásos a bőröd, mielőtt ezt a természetes sminkelmosót használod, kérdezz meg egy szakembert.

Tipp: A konyhában megtalálható kókuszolajból különíts el egy keveset egy üvegcsébe, ne a főzéshez használt flakonból dolgozz.

Kamillateás hajszőkítő

Mi kell hozzá?

víz, 6-8 kammilás teafilter, főző edény

1 liter vízet forralj fel, majd lógass bele 6-8 kamillás filter (natúr kamilla). A filtereket addig hagyjuk benne a vízben, amíg az ki nem hül. Ezután oszlassuk el a hajunkon és hagyjuk a napon megszáradni. Annyiszor végezzük el ezt a műveletet, néhány nap kihagyással, amíg a kívánt napszítta eredményt el nem érjük.

Tipp: Minden egyes szőkítés után használjunk hajmaszkot, kondícionálót, hogy ne száradjon ki a hajunk.