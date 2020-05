A terhesség 40 hete alatt rengeteg mindenen megy keresztül a női test, de még ennél is több dolog történik a benne fejlődő új élettel. Napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra alakul, változik, tökéletesedik, míg végül anya és baba egymás szemébe nézhetnek.



A fogantatást követő első hetekA terhesség első néhány hetéről általában még maga az édesanya sem tud, holott egy fontos dolog már a fogantatás pillanatában eldől. A baba neme. Sőt az is az első hetekben derül ki, hogy egy baba kezd el növekedni a pocakban vagy esetleg kettő (netán több), s ha utóbbi, akkor azok egypetéjű vagy kétpetéjű ikrek lesznek. A 4. hétre a folyamatosan osztódó zigóta, szedercsíra, majd hólyagcsíra eléri a méhet és megtörténik a beágyazódás.



A terhesség 5-12. hete, azaz az első trimeszterAz 5. héttől a 10. hétig hivatalosan embrió a baba megnevezése. Bár a 6. héten a szíve még csak egy csövecske, az szaporán dobog. A 7. héten kezdenek kialakulni a szemek a fej két oldalán. A 8. héten már kivehetőek a karok, lábak, s az ujjacskák is elkezdenek nőni. A 9. héten már egészen babaszerű a külleme: a feje nagy, az orra is látszik, karjai, lábai egyre hosszabbak és az ujjai is kirajzolódnak. A 10. hétre szervezete szinte teljesen kifejlődik: ínyében ott ülnek a tejfogkezdemények, ízületei is létrejöttek, ujjai szétváltak, szíve dobog, idegrendszere pedig reagál az ingerekre, hivatalos megnevezése pedig magzat. A 11. hét végére minden létfontosságú szerve kifejlődik, szemében formálódik a szivárványhártya, ásít, nyel és szopó mozdulatokat végez. A 12. héten már nem csak a fejét és a végtagjait mozgatja, de – akaratlan - reflexes mozgásokat is végez. Körmei nőnek, csontjai keményednek és a nemi szervek is láthatóvá válnak, így a 12. heti ultrahangon – ha jól fordul a baba - megállapítható, hogy fiú vagy lány.





A terhesség 13-27. hete, azaz a második trimeszterA 13. héttől a magzat egyre többet mozog, arca kifejezőbb, szemei már a fej elejére vándoroltak, száját becsukja és kinyitja. A 16. hétre a végtagjai teljesen kialakulnak, lába már hosszabb, mint a karja. Tud grimaszolni és ráncolja a homlokát, mozgása egyre erőteljesebb és összetettebb. A 18. héten megjelennek a kezdetleges ujjlenyomatok és a szemei is teljesen a helyükre vándorolnak, keringése és kiválasztása működik, a magzatvíz a húgyhólyagból pótlódik, míg a felesleget lenyeli. A 20. hétre már magzatmáz borítja, ez a vízhatlan, fehér, zsíros réteg védi állandóan vízben ázó bőrét. A 22. hétre az alvás és ébrenlét ritmusa jól azonosítható, a külvilág ingereire (hangok, hirtelen mozdulatok) is reagál. A 24. héttől – koraszülés esetén – megfelelő szakértelem mellett, már esélye lenne arra, hogy korházi körülmények között életben maradjon, bár a legtöbb szerve még éretlen, a feje aránytalanul nagy, teste pedig vékonyka. A 27. héten már néha kinyitja a szemét, de ha megszületne, még mindig nem tudna orvosi segítség nélkül életben maradni: tüdeje, mája és az immunrendszere nem működne hatékonyan.



A terhesség 28-40. hete, azaz a harmadik trimeszterA 28. héten már egyre szűkösebb odabenn a hely, pedig még csak a becsült születési súlyának harmadát érte el és rohamosan nő, valamint az izmai és a bőre alatti zsírréteg is egyre gyarapszik. A 31. hétre a szemhéját kinyitva és becsukva tartja attól függően, hogy ébren van vagy alszik. A 33. hétre a csontjai teljesen kifejlődnek, de még meglehetősen lágyak, ezek a következő hétben teljesen megszilárdulnak majd. Bőre rózsaszín és egyre inkább tudatában van a külvilágnak, súlya pedig napról napra nő. A 37. héttől bármikor világra jöhet, veséje, mája, tüdeje teljesen kifejlett, immunrendszere is képes legyőzni az enyhe fertőzéseket. A 39. héttől a méhlepény kezd elöregedni, a magzatvíz csökken, a baba mozgása erősen korlátozott és a korai méhösszehúzódások miatt egyre kényelmetlenebb az élet odabent. A 40. hétre a baba testének 15%-a zsír, reflexei fejlettek, minden szerve megfelelően működik: készen áll arra, hogy megszülessen.