Ha lakásfelújítasz vagy építkezel, bizonyára sokat gondolkodsz azon, mely színek legyenek a meghatározók az új otthonodban. Íme egy kis segítség az alapján, hogy bizonyos színek milyen hatással vannak a lélekre.

Piros

A piros szín azonnal magára vonja a figyelmet, lelkesedést, tettvágyat vált ki az emberből, sőt, szívritmusnövekedést is okozhat. Ha valamit szeretnél eladni, egy autót vagy egy házat, akkor érdemes például pirosan szedett betűvel megírni a szöveget. Ezzel a színnel azonban óvatosan kell bánni, hiszen ha túl sok van belőle, könnyen nyugtalanná tehet minket. Vagyis például a nappalidat ne fesd pirosra, viszont piros kiegészítőket (kaspó, mécses, poháralátét) nyugodtan válassz.

Narancssárga

A narancssárga egy szintén közkedvelt meleg szín, gyakrabban használjuk a pirosnál, mert kevésbé harsány, de a narancs esetében is árnyalat-, és mennyiségfüggő, hogy milyen hatást vált ki. Ez alapvetően egy jókedvű, vidám, szeretetteljes szín, amely melegséget, energiát sugároz, optimizmust mosolyt vált ki az emberből. Azonban azt is megfigyelték, hogy sárga színűre festett szobákban az emberek hamarabb válnak ingerültté - legyen szó felnőttről vagy gyerekről. Éppen ezért narancssárga falat csak nagyon halvány árnyalatban érdemes választani, sötétebb verzióját ugyanúgy csak kiegészítőként javasoljuk, mint a piros esetében.

Barna

A barna szintén a meleg színek táborát erősíti, ám egy olyan árnyalat, amely nagyobb mennyiségben is alkalmazható. Többek között azért, mert homogén, ezért jól párosítható más színekkel. A termékenység, az anyaság, a gondoskodás és a megbízhatóság jelképe. Mivel a Földdel való kapcsolatunkat is magában hordozza, ezért mindennel kapcsolatba hozható, ami organikus. A designerek szívesen használják háttérként, ezért ajánlott a lakberendezésben is.

Kék

A hűvös színek pihentetőbbé, légiessé varázsolhatják a helyiséget, kiválóan használhatók például a fürdőszobában vagy a hálószobában. Ilyen szín a kék és árnyalati, amelyek egy homokszínű vagy fehér szobát is megspékelnek, ha például függöny, díszpárna, kisebb szőnyeg vagy egyéb kiegészítő formájában köszönnek vissza. A falakon ellenben - akárcsak a narancssárgánál - érdemes halvány változatban alkalmazni őket, mert sötét, tömény változatukban túlságosan hidegnek bizonyulhatnak, idegen érzést kiváltva az ott tartózkodókból.

Fehér

A fehér precizitást, komolyságot tükröz, bizonyos kultúrákban spirituális tökéletességet kapcsolnak hozzá, de sokan az ártatlanság, a makulátlan tisztaság jelképeként emlegetik. Lakberendezés tekintetében nagyon közkedvelt szín, hiszen a tisztaság szimbólumaként mi is rendezettnek, "rendben lévőnek" érezhetjük magunkat tőle. Arra azonban érdemes figyelni, hogy a túl sok fehér komorságot, már-már zavaróan steril hangulatot válthat ki - ezért érdemes a fentebb említett erőteljesebb színek valamelyikével kombinálni. Fehér esetében a piros vagy kék kiegészítők nagyon jó kombinációt hozhatnak létre, de a fehér egyik legjobb tulajdonsága, hogy szinte minden színnel jól mutat.