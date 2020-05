Úgy tűnik, ez a tisztázás időszaka Ördög Nóra életében. Nemrég ugyanis megkapta azt a kritikát Kajdi Csabától, miszerint könnyű volt a médiában feljebb jutnia a ranglétrán, hiszen a párja egy producer volt. A sztármami azonban nem hagyta válasz nélkül a kijelentést.

Most pedig azt is elárulta az 1KANAPÉN című beszélgetős műsorban, hogy miért hagyta ott annak idején az RTL Klubot olyan váratlanul. Nóra beszélgetőpartnere azt mondta, bárhonnan is távozott volna akkor a műsorvezető, hatalmas veszteséget jelentett volna, mire a műsorvezető elárulta, mi is volt a valódi probléma:

"Én pont azért jöttem el, mert azt éreztem, hogy itt az RTL-ben ezt egyáltalán senki nem veszi komolyan. Én abszolút ezt is éltem meg. És ez nem az ő hibájuk. Mert gyakornokból küzdöttem fel magamat oda, ahova, és valószínűleg ez az én hibám, és az én hozzáállásom a dolgokhoz, de közben a lelkem mélyén mindig megmaradtam annak a fénymásolós kislánynak, aki 2001-ben elkezdte a munkát az RTL-ben" - mondta kendőzetlen őszinteséggel.