A 42 éves nő húsz éve hivatásos hasonmásként dolgozik. Suzie a színésznő halála után született, mégis régóta érzi, hogy különös kötelék van közöttük. A világ minden táján feltűnt már Marilyn Monroe-ként, sőt hazánkban is forgatott a Szárnyas fejvadász 2049 című filmben.

A nő most énektudását is megcsillogtatta egy brit tehetségkutatóban, ahol a zsűri is elámult a hihetetlen hasonlóság láttán. Suzie már az előválogatón is az ikonikus szexszimbólnak öltözve jelent meg, ám az újabb fordulóban a bevilágított színpadon egy az egyben úgy festett, mint Monroe.