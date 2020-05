A világsztár testvére igyekszik saját zenei karrierjét is építgetni, de elmondása szerint ilyen nővér mellett ez nem egyszerű. Miley Cyrus húgának nehéz gyerekkora volt, mert úgy érzi, testvére árnyékában élt.

Új, The End of Everything című lemezén Noah Cyrus arról énekel, mennyire keserves egy világsztár testvérének lenni. Az eddig botrányairól híres 20 éves lány az Instagramon élő videóban fejtegette a kényes témát.

Úgy fogalmazott, nővére Miley olyan, mint a napfény, mindent beragyog, ő viszont mellette esőfelhőnek érzi magát – írja a BuzzFeed.

A lány többször könnyeivel küszködött miközben erről beszélt. Úgy tűnik, valóban megviselte, hogy testvérének jutott ki a hírnévből.