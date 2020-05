A táncművész elégedetlen volt az alakjával, mert úgy érezte, az utóbbi időben szépen lassan felkúsztak rá a pluszkilók. Amikor meglátta az ötvenedik születésnapján készült fotókat magáról, elhatározta, hogy le fog fogyni.

„Azt gondoltam, hogy ennyi idősen már nagyon nehéz lesz megszabadulnom a feleslegtől, de ajánlottak nekem egy kutatási anyagot. Fogyásból már doktorálhatnék, annyi mindent kipróbáltam, ezért alaposan tanulmányoztam a leírtakat. Van benne egy szuperrost, ami nemcsak a teltségérzetről gondoskodik, azaz kevesebb ételtől is jól lehet lakni, de ki is pucolja a beleket. A kedvencem egy grönlandi moszat, amit én otthon csak zsírmágnesnek hívok. Egy, a palesztin népgyógyászat által használt örökzöld növényt pedig a modern kutatások is az egyik leghatékonyabb súlycsökkentő alapanyagnak tartanak„ - mondta a Borsnak.

Andi ennek köszönhetően nyolc kilótól szabadult meg, egyenletesen ment le róla a felesleg, így ismét csodás alakja lett. Elárulta, most már sokkal jobban fogja magát érezni a bikinijében nyáron. Ráadásul olyan régi ruhákat is fel tud venni, melyeket már régóta nem viselhetett. A férje pedig folyamatosan bókokkal halmozza el.