Szinte minden idejét főzéssel tölti most az Emilio família, ahol Tina mindig kisüt valamit, míg Emilio a húsos ételekben remekel. Nemrég a családfő készítette el a napi fogást, lecsós csirkepörköltet nokdelivel, amikor nosztalgiázásba kezdett.



„Mi imádjuk a nokedlit! Tina mindig figyelmeztet mikor készítem, hogy ne toljam túl, annyit készítsek, amennyi a pörkölthöz kell. Ez általában nem jön össze, fél kiló liszt elmegy rá, de el is fogy az utolsó falatig mind, a nokedliből is" – mondta Emilio, akinél családi vonás a nokedli iránti rajongás.



„Sehol sem vagyok nagyanyámhoz képest, akinek állandóan nokedlit kellett készítenie, az én híres, muzsikus nagyapámnak. Nagyanyám mindig azt mondta, hogy legalább 500 kg lisztet elhasznált már arra, hogy nokedlit főzzön neki. Nagyapám imádta nagyanyám főztjét, pláne a nokedlit, éjjel-nappal azt ette volna" – kezdte a nosztalgiázást Emilio, aki mint kiderült Rigó János vérvonalát viszi tovább.

„A nagyapám nagyon híres muzsikus volt, az ő révén van bennünk egy kis kék vér, hiszen az ő családjában köttetett házasság hercegnővel. Tőlük ered a rigójancsi sütemény története is" – tette hozzá a Sláger TV-n látható Drága családomban Emilio, aki zeneileg is aktív, hiszen hamarosan új dallal jelentkezik az énekes.