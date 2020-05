Pedig mindenki szeretne emlékezni arra, hogy hova tette a kulcsát, mi a nagyi telefonszáma vagy mikor van a házassági évfordulója. A feledékenység – bizonyos fokig – teljesen normális, hiszen nem tarthatunk fejben mindent, ám egy szinten túl már érdemes jobban odafigyelni erre a jelenségre.



A kor előrehaladtával nem romlik feltétlenül mindenki memóriája, az agynak ugyanis van egy olyan képessége, hogy a kiesett idegsejtek működését átvegyék a még ép agyi területek. Mivel frissíthetjük az agyunkat? Növeljük az agy vérellátását rendszeres testmozgással vagy tartsuk stabilan a vércukorszintünket, hogy az idegsejtek megkapják a megfelelő mennyiségű glükózt. Utóbbit a megfelelő mennyiségű és minőségű, kiegyensúlyozott étkezésekkel biztosíthatjuk.

Ételek és tápanyagok az agyműködés serkentéséreNéhány élelmiszer kiemelkedően sok agyműködést serkentő tápanyagot tartalmaz, ilyenek azok az ételek, amelyek nagy szabad gyök befogó képességgel rendelkeznek. Ezek az antioxidánsokat tartalmazó élelmiszerek védelmet nyújtanak az idegkárosodások ellen,amiket a szabad gyökök okozhatnak, így segítenek az emlékezőképesség megőrzésében. Ilyen élelmiszer például az áfonya, eper, spenót, szeder, szilva, brokkoli, kelkáposzta, cékla, kelbimbó vagy a fokhagyma. A zöldségek és gyümölcsök mellett jó hatással vannak az agy működésére a vörös húsok, a máj, a hüvelyesek és a teljes kiőrlésű gabonák is, mert magas a vastartalmuk, a vasnak pedig nagy szerepe van a vérben az oxigénszállításban. Márpedig minél több oxigén jut az agyba, annál frissebb lesz a memóriánk is. A zsíros húsú halakat, növényi olajokat, avokádót, diót, búzacsírát sem érdemes kihagyni az étrendből, ezek ugyanis tele vannak az idegsejtek megfelelő működéséhez szükséges ómega-3 és ómega-6 zsírsavakkal. A lecitinben gazdag élelmiszereket is építsük be az étrendbe, azaz a szóját, májat, tojássárgáját, földimogyorót, borsót, pisztrángot és a sajtokat, ez az anyag ugyanis elengedhetetlen az agysejtek növekedéséhez és optimális működésükhöz.

Így érdemes táplálkozniA memóriajavítás érdekében érdemesösszetett szénhidrátokat, esszenciális zsírsavakat és fehérjéket bevinni a szervezetbe. És még egy jó tanács: sose hagyjuk ki a reggelit!Kezdjük a napot egy zabkásával, Graham-kenyérrel, teljes kiőrlésű gabonapehellyel vagy egy joghurttal, amelybe belekarikáztunk egy banánt.

Tízóraira és uzsonnára fogyasszunk friss gyümölcsöket, tökmagot, dióféléket vagy gyümölcskenyeret.

Délben együnk egy jó lazacsteaket, salátát buggyantott tojással vagy guacamole-t pirítóssal és zöldségekkel.

Este pedig grillezett pisztrángot fűszermártással vagy omlettet csirkével és zöldségekkel.



Nem is olyan nehéz ételekkel javítani a memórián, igaz?